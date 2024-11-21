https://ria.ru/20241121/firtash-1985001250.html

Лондон внес в санкционный список украинского миллиардера Фирташа

Лондон внес в санкционный список украинского миллиардера Фирташа - РИА Новости, 21.11.2024

Лондон внес в санкционный список украинского миллиардера Фирташа

Великобритания внесла в санкционный список, направленный на борьбу с коррупцией, украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его супругу Ладу, следует из... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:17

2024-11-21T14:17

2024-11-21T14:53

лондон

украина

дмитрий фирташ (предприниматель)

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список, направленный на борьбу с коррупцией, украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его супругу Ладу, следует из обновленного документа британского минфина."Фирташ является или был ответственен за участие в серьезной коррупции. В частности, Фирташ был вовлечен в подкуп государственных лиц для получения лицензий на добычу ископаемых, Фирташ был вовлечен в присвоении имущества газотранспортной сети Украины ", - приводится пояснение в документе.Супруга бизнесмена в свою очередь обвиняется получении финансовой выгоды из коррупционной деятельности Фирташа. В пункте, связанном с адресом Дмитрия Фирташа, указана австрийская столица Вена, в случае его супруги - Лондон.Санкции предполагают заморозку активов супругов, а также запрет на въезд на территорию Великобритании.В августе украинское издание "Главком" сообщило, что украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск против Владимира Зеленского из-за примененных к бизнесмену в 2024 году персональных санкций.Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находившийся тогда в Австрии, обвинения отрицал. После этого на Украине арестовали акции областных операторов газораспределительных сетей, принадлежавших Фирташу.

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979914563.html

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лондон

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Варвара Скокшина

лондон, украина, дмитрий фирташ (предприниматель), в мире