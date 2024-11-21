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В Европе раскрыли, кто будет сдавать карты за столом переговоров по Украине - РИА Новости, 21.11.2024
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19:23 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/evropa-1985076855.html
В Европе раскрыли, кто будет сдавать карты за столом переговоров по Украине
В Европе раскрыли, кто будет сдавать карты за столом переговоров по Украине - РИА Новости, 21.11.2024
В Европе раскрыли, кто будет сдавать карты за столом переговоров по Украине
Изменения в ядерной доктрине Москвы, утвержденные в ноябре Владимиром Путиным, полностью перевернули ситуацию в мире, и Европу окончательно отодвинули на... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:23
2024-11-21T19:23
россия
европа
украина
владимир путин
арно флорак
джо байден
вооруженные силы украины
брикс
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Изменения в ядерной доктрине Москвы, утвержденные в ноябре Владимиром Путиным, полностью перевернули ситуацию в мире, и Европу окончательно отодвинули на задворки, считает обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак."В этой геополитической карточной партии колода прошла мимо нас — удача отвернулась от Запада, и теперь карты раздают страны БРИКС", — пишет он.По словам Флорака, в сегодняшних апокалиптических обстоятельствах молчание Европы становится оглушительным, в то время как голос Китая звучит все громче и увереннее. В КНР подают сигнал, что пора собраться с мыслями и работать – ставки очень высоки."Переговоры закончатся победой России, а Китай покажет себя надежным и естественным посредником в конфликте", — спрогнозировал обозреватель.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России. Ранее на этой неделе Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS.В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Во вторник президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В Основах госполитики указаны характеристики ядерного сдерживания и приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия. В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241121/preduprezhdenie-1985053344.html
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россия, европа, украина, владимир путин, арно флорак, джо байден, вооруженные силы украины, брикс
Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Арно Флорак, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, БРИКС
В Европе раскрыли, кто будет сдавать карты за столом переговоров по Украине

Boulevard Voltaire: судьбу Запада теперь решают страны БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Изменения в ядерной доктрине Москвы, утвержденные в ноябре Владимиром Путиным, полностью перевернули ситуацию в мире, и Европу окончательно отодвинули на задворки, считает обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак.
"В этой геополитической карточной партии колода прошла мимо нас — удача отвернулась от Запада, и теперь карты раздают страны БРИКС", — пишет он.
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По словам Флорака, в сегодняшних апокалиптических обстоятельствах молчание Европы становится оглушительным, в то время как голос Китая звучит все громче и увереннее. В КНР подают сигнал, что пора собраться с мыслями и работать – ставки очень высоки.
"Переговоры закончатся победой России, а Китай покажет себя надежным и естественным посредником в конфликте", — спрогнозировал обозреватель.
В среду агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России. Ранее на этой неделе Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS.
В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Во вторник президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В Основах госполитики указаны характеристики ядерного сдерживания и приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия. В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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