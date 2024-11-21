https://ria.ru/20241121/evropa-1984896370.html

Европа продолжает решать свою главную задачу

Европа продолжает решать свою главную задачу - РИА Новости, 21.11.2024

Европа продолжает решать свою главную задачу

Последние полтора месяца на границе либо с Россией, либо с нашим союзником Белоруссией проводятся учения натовцев. Под разными названиями и с разными целями... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:00

2024-11-21T08:00

2024-11-21T08:05

аналитика

россия

европа

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984894278_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_e8be36741b6f17334bd0487e68ee08ed.jpg

Последние полтора месяца на границе либо с Россией, либо с нашим союзником Белоруссией проводятся учения натовцев. Под разными названиями и с разными целями. Последние по времени называются Lightning Strike (ну или "Удар молнии"), идут они в настоящий момент, а до "Удара молнии" были другие маневры, названные "Храбрый грифон"."Грифон" храбрился в Литве. В октябре. Таким образом, практически ежемесячно на наших границах или на границах братской страны раздаются бряцание оружием, гром артиллерийской канонады и перемещаются тысячные воинские контингенты. Разумеется, все это делается исключительно в "оборонительных и даже мирных целях" — в том смысле, что раз атлантисты хотят мира, то они не могут не готовиться к войне.Если лязгающий броней и орудийными затворами мир нам недостаточно нравится, то есть сообщения, вполне официальные, подтвержденные и заверенные, что давний член альянса — Франция, — уже выскочив в милитаристском раже из гражданских модных панталон, надев камуфляж и прочий "милитари стайл", заканчивает натовскую подготовку вэсэушников. В отличие от предыдущих программ, эта, которую вызвалась проводить Пятая республика, максимально приближена к натовской.По ее окончании вэсэушников отправят на ЛБС, снабдив богатым (на несколько сотен миллионов евро, как минимум) приданым. Всего в багаже будет более ста единиц только бронетехники. Ну и что-то по мелочи. Вэсэушники "получат гаубицы Caesar, системы ПВО малой дальности, пусковые установки противотанковых ракет и другое вооружение", злорадно сообщает боевой листок глобалистской олигархии The Economist.Все эти сообщения, больше напоминающие сводки с фронтов готовящейся третьей мировой, идут кучно, практически квадратно-гнездовым потоком, как во время весенней посевной.Все это блестящее, не бутафорско-реквизитное, а боевое оружие, скандально дорогое, деньги на производство которого были вынуты практически изо рта французских бедняков, неимущих одиноких матерей и обнищавших вконец пенсионеров, предназначено для массового убийства русских.Ракеты дальнобойные — то ли их разрешили применять, то ли еще менжуются с позволением — тоже предназначены для убийства русских. Вообще, эта война, в которой у наших противников цель именно в уничтожении нас как страны, нации и цивилизации, и началась ведь с попытки убийства. Русской культуры. Отмена — не вполне точный синоним, как сегодня стало понятно. А до этого были неоднократные, пусть и неудавшиеся, попытки нас прикончить, подведя бикфордов шнур и взорвав соседские и дружественные нам страны.Нам в силу присущей честности и искренности требуется сказать и себе, и другим, что в войне миров — не той, что описана Гербертом Уэллсом, а той, что разворачивается в идеологическом поле, — выигрывает не тот, кто кричит громче, не тот, в чьем подчинении находится ноосфера обывательских хотелок, не тот, кто дирижирует эмоциями глобального социума, а тот, у кого дела не расходятся с решениями.Потребовалось довольно много времени, прежде чем мы, народ, осознали, что расширение Североатлантического альянса на восток — не абстрактные партии на большой шахматной доске, а вполне конкретные планы по нашей аннигиляции. Точнее, планы по разрушению нас и нашей страны, которые неизбежно бы привели к нашему исчезновению. Коллективный Запад, Вашингтон и переформатированный им Евросоюз, ставший де-факто прихожей НАТО, и сейчас, и 30 с лишним лет назад, и четверть века назад стремились только к одному: сделать так, чтобы Большой России не стало бы. В одночасье. Чтобы она признала свое поражение и приползла бы сама не своя от голодухи и от разрухи за гуманитарной помощью. Ну, там, "ножки Буша", просроченные армейские пайки, чем нам всем давали поживиться в начале 90-х.Вся нынешняя схема — она из той, почти 40-летней давности эпохи.Тогда мы сдались. И сдали страну. Без боя, надеясь на милость победителей. Надеялись зря, как это тоже стало понятным для всех сегодня.Если нас оставили в живых тогда, то исключительно по недосмотру. Сейчас с нами хотят посчитаться и расправиться по-настоящему, используя абсолютно все средства, включая ядерный шантаж, военную силу НАТО, Украину, подрядившуюся за долю малую подсобить в уничтожении России. Но эти планы сама Россия и сорвала.И теперь идет к выигрышу в геополитическом противостоянии. Победитель — Россия в данном конкретном случае — получит не только право на защиту нового многополярного мира (его контуры видны вполне отчетливо), но и право отказаться от переговоров, точнее, от торга с теми, кто намеревался нас уничтожить.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984885283.html

https://ria.ru/20241120/zapad-1984815069.html

https://ria.ru/20241120/rossija-1984782172.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, европа, нато