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Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа
Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа - РИА Новости, 21.11.2024
Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа
Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес переехала из США в Великобританию из-за недовольства победой Дональда Трампа на президентских... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:56
2024-11-21T16:56
2024-11-21T16:59
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес переехала из США в Великобританию из-за недовольства победой Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. "Эллен Дедженерес ... попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах", - пишет портал. Отмечается, что телеведущая обосновалась в своем новом доме на юго-западе Англии, примерно в двух часах езды от Лондона, который был приобретен еще до результатов выборов. По словам одного из источников, она была крайне разочарована победой Трампа. Дедженерес была среди известных доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Она также поддерживала Харрис в социальных сетях.
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в мире, сша, великобритания, англия, эллен дедженерес, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Великобритания, Англия, Эллен Дедженерес, Дональд Трамп, Камала Харрис
Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа
TMZ: телеведущая Дедженерес переехала из США в Британию из-за победы Трампа