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Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа

Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа - РИА Новости, 21.11.2024

Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа

Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес переехала из США в Великобританию из-за недовольства победой Дональда Трампа на президентских... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:56

2024-11-21T16:56

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес переехала из США в Великобританию из-за недовольства победой Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. "Эллен Дедженерес ... попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах", - пишет портал. Отмечается, что телеведущая обосновалась в своем новом доме на юго-западе Англии, примерно в двух часах езды от Лондона, который был приобретен еще до результатов выборов. По словам одного из источников, она была крайне разочарована победой Трампа. Дедженерес была среди известных доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Она также поддерживала Харрис в социальных сетях.

https://ria.ru/20241121/karlson-1984973099.html

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