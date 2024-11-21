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ЕК начала работу над введением пошлин на российские товары - РИА Новости, 21.11.2024
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19:03 21.11.2024 (обновлено: 19:04 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ek-1985073821.html
ЕК начала работу над введением пошлин на российские товары
ЕК начала работу над введением пошлин на российские товары - РИА Новости, 21.11.2024
ЕК начала работу над введением пошлин на российские товары
Еврокомиссия уже начала работу над предложением Швеции и семи других стран ввести пошлины на товары из России и Белоруссии, Венгрия считает эту меру крайне... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:03
2024-11-21T19:04
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия уже начала работу над предложением Швеции и семи других стран ввести пошлины на товары из России и Белоруссии, Венгрия считает эту меру крайне тревожной и опасной, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Швеция и семь других стран ЕС инициировали введение значительных пошлин на товары из России и Белоруссии. Еврокомиссия уже начала работу в связи с этим... Мы, венгры, считаем эту меру чрезвычайно тревожной и опасной с учетом того, что до сих пор не было проведено даже комплексного анализа последствий четырнадцати пакетов санкций", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле. Он подчеркнул, что Венгрия определенно не хотела бы, чтобы для введения пошлин не было принципа единогласия, обязательного для санкций. В начале ноября МИД Швеции сообщил, что страны Северной Европы и Балтии, Польша и Ирландия направили в Еврокомиссию письмо с предложением повысить импортные пошлины на российские товары. В ведомстве уточнили, что инициативная группа стран таким образом подчеркивает, что ЕС необходимо делать больше для поддержки Украины. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241119/putin-1984608550.html
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россия, швеция, белоруссия, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Швеция, Белоруссия, Петер Сийярто, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕК начала работу над введением пошлин на российские товары

ЕК начала работу над предложением Швеции ввести пошлины на товары из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия уже начала работу над предложением Швеции и семи других стран ввести пошлины на товары из России и Белоруссии, Венгрия считает эту меру крайне тревожной и опасной, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Швеция и семь других стран ЕС инициировали введение значительных пошлин на товары из России и Белоруссии. Еврокомиссия уже начала работу в связи с этим... Мы, венгры, считаем эту меру чрезвычайно тревожной и опасной с учетом того, что до сих пор не было проведено даже комплексного анализа последствий четырнадцати пакетов санкций", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле.
Президент РФ Владимир Путин и лидер партии Новые люди Алексей Нечаев во время встречи. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Путин прокомментировал идею расширения повышенных пошлин на западные товары
19 ноября, 14:28
Он подчеркнул, что Венгрия определенно не хотела бы, чтобы для введения пошлин не было принципа единогласия, обязательного для санкций.
В начале ноября МИД Швеции сообщил, что страны Северной Европы и Балтии, Польша и Ирландия направили в Еврокомиссию письмо с предложением повысить импортные пошлины на российские товары.
В ведомстве уточнили, что инициативная группа стран таким образом подчеркивает, что ЕС необходимо делать больше для поддержки Украины.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Reuters узнало о реакции Китая на решение ЕС о пошлинах на электромобили
30 октября, 16:52
 
РоссияШвецияБелоруссияПетер СийяртоВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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