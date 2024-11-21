ЕК начала работу над введением пошлин на российские товары
ЕК начала работу над предложением Швеции ввести пошлины на товары из России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия уже начала работу над предложением Швеции и семи других стран ввести пошлины на товары из России и Белоруссии, Венгрия считает эту меру крайне тревожной и опасной, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Швеция и семь других стран ЕС инициировали введение значительных пошлин на товары из России и Белоруссии. Еврокомиссия уже начала работу в связи с этим... Мы, венгры, считаем эту меру чрезвычайно тревожной и опасной с учетом того, что до сих пор не было проведено даже комплексного анализа последствий четырнадцати пакетов санкций", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле.
Он подчеркнул, что Венгрия определенно не хотела бы, чтобы для введения пошлин не было принципа единогласия, обязательного для санкций.
В ведомстве уточнили, что инициативная группа стран таким образом подчеркивает, что ЕС необходимо делать больше для поддержки Украины.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.