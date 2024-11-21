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Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти - РИА Новости, 21.11.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:48 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/dokhod-1985080086.html
Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти
Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти - РИА Новости, 21.11.2024
Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти
Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа одобрили бюджет региона на ближайшие три года, согласно которому прогнозируемый доход составит более 1 триллиона... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:48
2024-11-21T19:48
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
альбина свинцова
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа одобрили бюджет региона на ближайшие три года, согласно которому прогнозируемый доход составит более 1 триллиона рублей, сообщает правительство ЯНАО. Законопроект об окружном бюджете в четверг на пленарном заседании законодательного собрания ЯНАО представила заместитель губернатора, директор регионального департамента финансов Альбина Свинцова. По ее словам, бюджет Ямала на ближайшую трехлетку останется социально ориентированным, инвестиционным, сбалансированным и устойчивым. По данным правительства, прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета на ближайший трехлетний период определен в сумме 1,16 триллиона рублей, в том числе на 2025 год – 380 миллиардов рублей. Окружной бюджет в среднесрочном периоде по доходам составит 1,05 триллиона рублей, в том числе в 2025 году – 343 миллиарда рублей. Отмечается, что в части расходов бюджет сформирован на основе 21 государственной программы с учетом реализации национальных проектов, роста минимального размера оплаты труда, а также мероприятий, направленных на развитие экономики, здравоохранения, образования, строительства и социальной защиты населения. "Округ остается финансово стабильным регионом. Доходы бюджета позволят выполнять все обязательства перед ямальцами, в первую очередь, это достойная заработная плата специалистов социальной сферы, поддержка семей, детей, участников спецоперации и их близких. Продолжим строить нужные жителям региона объекты – школы, больницы, жилье, ремонтировать дороги", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
https://ria.ru/20241102/sotsobsluzhivanie-1981529577.html
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ямал, альбина свинцова, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Альбина Свинцова, Дмитрий Артюхов

Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа одобрили бюджет региона на ближайшие три года, согласно которому прогнозируемый доход составит более 1 триллиона рублей, сообщает правительство ЯНАО.
Законопроект об окружном бюджете в четверг на пленарном заседании законодательного собрания ЯНАО представила заместитель губернатора, директор регионального департамента финансов Альбина Свинцова. По ее словам, бюджет Ямала на ближайшую трехлетку останется социально ориентированным, инвестиционным, сбалансированным и устойчивым.
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По данным правительства, прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета на ближайший трехлетний период определен в сумме 1,16 триллиона рублей, в том числе на 2025 год – 380 миллиардов рублей. Окружной бюджет в среднесрочном периоде по доходам составит 1,05 триллиона рублей, в том числе в 2025 году – 343 миллиарда рублей.
Отмечается, что в части расходов бюджет сформирован на основе 21 государственной программы с учетом реализации национальных проектов, роста минимального размера оплаты труда, а также мероприятий, направленных на развитие экономики, здравоохранения, образования, строительства и социальной защиты населения.
"Округ остается финансово стабильным регионом. Доходы бюджета позволят выполнять все обязательства перед ямальцами, в первую очередь, это достойная заработная плата специалистов социальной сферы, поддержка семей, детей, участников спецоперации и их близких. Продолжим строить нужные жителям региона объекты – школы, больницы, жилье, ремонтировать дороги", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалАльбина СвинцоваДмитрий Артюхов
 
 
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