https://ria.ru/20241121/dokhod-1985080086.html

Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти

Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти - РИА Новости, 21.11.2024

Доход бюджета Ямала на 2025-2027 гг составит более 1 трлн руб - власти

Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа одобрили бюджет региона на ближайшие три года, согласно которому прогнозируемый доход составит более 1 триллиона... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:48

2024-11-21T19:48

2024-11-21T19:48

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

альбина свинцова

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа одобрили бюджет региона на ближайшие три года, согласно которому прогнозируемый доход составит более 1 триллиона рублей, сообщает правительство ЯНАО. Законопроект об окружном бюджете в четверг на пленарном заседании законодательного собрания ЯНАО представила заместитель губернатора, директор регионального департамента финансов Альбина Свинцова. По ее словам, бюджет Ямала на ближайшую трехлетку останется социально ориентированным, инвестиционным, сбалансированным и устойчивым. По данным правительства, прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета на ближайший трехлетний период определен в сумме 1,16 триллиона рублей, в том числе на 2025 год – 380 миллиардов рублей. Окружной бюджет в среднесрочном периоде по доходам составит 1,05 триллиона рублей, в том числе в 2025 году – 343 миллиарда рублей. Отмечается, что в части расходов бюджет сформирован на основе 21 государственной программы с учетом реализации национальных проектов, роста минимального размера оплаты труда, а также мероприятий, направленных на развитие экономики, здравоохранения, образования, строительства и социальной защиты населения. "Округ остается финансово стабильным регионом. Доходы бюджета позволят выполнять все обязательства перед ямальцами, в первую очередь, это достойная заработная плата специалистов социальной сферы, поддержка семей, детей, участников спецоперации и их близких. Продолжим строить нужные жителям региона объекты – школы, больницы, жилье, ремонтировать дороги", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.

https://ria.ru/20241102/sotsobsluzhivanie-1981529577.html

https://ria.ru/20241101/matkapital-1981385881.html

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ямал, альбина свинцова, дмитрий артюхов