https://ria.ru/20241121/dnr-1985036627.html

Путин наградил медработников в ДНР

Путин наградил медработников в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024

Путин наградил медработников в ДНР

Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского фельдшера Виолетту Ермоленко и врача Владислава Скромного, работающих на станции скорой помощи в РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:06

2024-11-21T16:06

2024-11-21T16:17

россия

донецкая народная республика

донецк

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского фельдшера Виолетту Ермоленко и врача Владислава Скромного, работающих на станции скорой помощи в ДНР, следует из соответствующего указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации."За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью Луки Крымского Ермоленко Виолетту Дмитриевну - фельдшера станции скорой медицинской помощи города Донецка Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР; Скромного Владислава Романовича - врача станции скорой медицинской помощи города Донецка Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241118/nagrada-1984399243.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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россия, донецкая народная республика, донецк, владимир путин