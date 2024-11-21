https://ria.ru/20241121/dnepropetrovsk-1984939402.html

В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 21.11.2024

В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено в четверг в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:45

2024-11-21T08:45

2024-11-21T08:45

специальная военная операция на украине

днепропетровск

украина

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в четверг в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. "На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровске. Также в городе произошло два пожара", - написал Лысак. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.

https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html

днепропетровск

украина

днепропетровская область

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Варвара Скокшина

днепропетровск, украина, днепропетровская область, в мире