https://ria.ru/20241121/dnepropetrovsk-1984939402.html
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 21.11.2024
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в четверг в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:45
2024-11-21T08:45
2024-11-21T08:45
специальная военная операция на украине
днепропетровск
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в четверг в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. "На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровске. Также в городе произошло два пожара", - написал Лысак. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, В мире
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровске после взрывов повреждено промышленное предприятие