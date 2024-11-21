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В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:45 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/dnepropetrovsk-1984939402.html
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 21.11.2024
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в четверг в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:45
2024-11-21T08:45
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в четверг в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. "На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровске. Также в городе произошло два пожара", - написал Лысак. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html
днепропетровск
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днепропетровск, украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, В мире
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровске после взрывов повреждено промышленное предприятие

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в четверг в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
"На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровске. Также в городе произошло два пожара", - написал Лысак.
О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаДнепропетровская областьВ мире
 
 
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