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Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2024
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19:32 21.11.2024
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Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве
Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2024
Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве
Бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский в суде не признал вину по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:32
2024-11-21T19:32
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский в суде не признал вину по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Обвинение непонятно. Не признаю себя виновным. Обвинение считаю необоснованным… Я являюсь жертвой оговора", - сказал Якубовский. Также не согласились с обвинением Павел Масловский и Светлана Безрукова. Масловский, в свою очередь, назвал обвинение "ужасным документом". В четверг уголовное дело начали рассматривать по существу.
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происшествия, москва, азбука вкуса, россия
Происшествия, Москва, Азбука вкуса, Россия
Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве

Экс-совладелец "Азбуки вкуса" Якубовский не признал вину по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илона ГоловинаМагазин Азбука вкуса
Магазин Азбука вкуса - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илона Головина
Магазин Азбука вкуса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский в суде не признал вину по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Обвинение непонятно. Не признаю себя виновным. Обвинение считаю необоснованным… Я являюсь жертвой оговора", - сказал Якубовский.
Также не согласились с обвинением Павел Масловский и Светлана Безрукова. Масловский, в свою очередь, назвал обвинение "ужасным документом". В четверг уголовное дело начали рассматривать по существу.
Якубовский Кирилл Вячеславович (крайний справа) во время заседания Мещанского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
По делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестованы 413 объектов недвижимости
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