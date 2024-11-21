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Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве
Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2024
Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве
Бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский в суде не признал вину по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:32
2024-11-21T19:32
2024-11-21T19:32
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский в суде не признал вину по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Обвинение непонятно. Не признаю себя виновным. Обвинение считаю необоснованным… Я являюсь жертвой оговора", - сказал Якубовский. Также не согласились с обвинением Павел Масловский и Светлана Безрукова. Масловский, в свою очередь, назвал обвинение "ужасным документом". В четверг уголовное дело начали рассматривать по существу.
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происшествия, москва, азбука вкуса, россия
Происшествия, Москва, Азбука вкуса, Россия
Экс-совладелец "Азбуки вкуса" не признал вину по делу о мошенничестве
Экс-совладелец "Азбуки вкуса" Якубовский не признал вину по делу о мошенничестве