https://ria.ru/20241121/delo-1985064116.html

На Урале завели дело о покушении на убийство после стрельбы в ТЦ

На Урале завели дело о покушении на убийство после стрельбы в ТЦ - РИА Новости, 21.11.2024

На Урале завели дело о покушении на убийство после стрельбы в ТЦ

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:02

2024-11-21T18:02

2024-11-21T18:02

каменск-уральский

александр шульга

валерий горелых

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство", – сказал Шульга. По версии следствия, днем в четверг в торговом центре по улице Суворова в Каменске-Уральском подозреваемый, поссорившись с другим мужчиной, ранил его руку и тело ножом. После чего в ответ потерпевший произвел в обидчика несколько выстрелов из травматического оружия. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что двое местных жителей поругались в торговом центре Каменска-Уральского, один из них схватился за нож, второй – за травматический пистолет. Орудия преступления и гильзы полицейские изъяли и в качестве вещдока приобщили к материалам проверки. Прокуратура региона отмечала, что стрельба произошла при большом количестве людей внутри здания.

https://ria.ru/20241025/arest-1980154644.html

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каменск-уральский, александр шульга, валерий горелых, общество