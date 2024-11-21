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На Урале завели дело о покушении на убийство после стрельбы в ТЦ - РИА Новости, 21.11.2024
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18:02 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/delo-1985064116.html
На Урале завели дело о покушении на убийство после стрельбы в ТЦ
На Урале завели дело о покушении на убийство после стрельбы в ТЦ - РИА Новости, 21.11.2024
На Урале завели дело о покушении на убийство после стрельбы в ТЦ
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:02
2024-11-21T18:02
каменск-уральский
александр шульга
валерий горелых
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство", – сказал Шульга. По версии следствия, днем в четверг в торговом центре по улице Суворова в Каменске-Уральском подозреваемый, поссорившись с другим мужчиной, ранил его руку и тело ножом. После чего в ответ потерпевший произвел в обидчика несколько выстрелов из травматического оружия. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что двое местных жителей поругались в торговом центре Каменска-Уральского, один из них схватился за нож, второй – за травматический пистолет. Орудия преступления и гильзы полицейские изъяли и в качестве вещдока приобщили к материалам проверки. Прокуратура региона отмечала, что стрельба произошла при большом количестве людей внутри здания.
https://ria.ru/20241025/arest-1980154644.html
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каменск-уральский, александр шульга, валерий горелых, общество
Каменск-Уральский, Александр Шульга, Валерий Горелых, Общество
На Урале завели дело о покушении на убийство после стрельбы в ТЦ

СК завел дело о покушении на убийство после стрельбы в торговом центре на Урале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство", – сказал Шульга.
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25 октября, 18:22
По версии следствия, днем в четверг в торговом центре по улице Суворова в Каменске-Уральском подозреваемый, поссорившись с другим мужчиной, ранил его руку и тело ножом. После чего в ответ потерпевший произвел в обидчика несколько выстрелов из травматического оружия. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что двое местных жителей поругались в торговом центре Каменска-Уральского, один из них схватился за нож, второй – за травматический пистолет. Орудия преступления и гильзы полицейские изъяли и в качестве вещдока приобщили к материалам проверки. Прокуратура региона отмечала, что стрельба произошла при большом количестве людей внутри здания.
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Каменск-УральскийАлександр ШульгаВалерий ГорелыхОбщество
 
 
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