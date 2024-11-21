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В Самарской области завели дело после аварии с автобусом - РИА Новости, 21.11.2024
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14:17 21.11.2024 (обновлено: 14:22 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/delo--1985001110.html
В Самарской области завели дело после аварии с автобусом
В Самарской области завели дело после аварии с автобусом - РИА Новости, 21.11.2024
В Самарской области завели дело после аварии с автобусом
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после аварии с автобусом под Самарой, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:17
2024-11-21T14:22
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САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после аварии с автобусом под Самарой, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. В среду на Красноглинском шоссе под Самарой произошло ДТП с маршрутным автобусом и "Газелью", пострадали два пассажира из автобуса и водитель "Газели". В департаменте транспорта Самары сообщали, что, предварительно, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололедицы и столкнулся с "Газелью", а затем съехал в кювет. "По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе расследования будут допрошены водители транспортных средств и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика", - говорится в сообщении СК. Также в рамках расследования дела будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.
https://ria.ru/20241120/dtp--1984809041.html
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самара, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Самара, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Самарской области завели дело после аварии с автобусом

СК РФ: в Самарской области завели дело после аварии с автобусом

© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramДТП на Красноглинском шоссе в Самарской области
ДТП на Красноглинском шоссе в Самарской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : СУ СК России по Самарской области/Telegram
ДТП на Красноглинском шоссе в Самарской области
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САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после аварии с автобусом под Самарой, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
В среду на Красноглинском шоссе под Самарой произошло ДТП с маршрутным автобусом и "Газелью", пострадали два пассажира из автобуса и водитель "Газели". В департаменте транспорта Самары сообщали, что, предварительно, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололедицы и столкнулся с "Газелью", а затем съехал в кювет.
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"По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе расследования будут допрошены водители транспортных средств и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика", - говорится в сообщении СК.
Также в рамках расследования дела будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.
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СамараСамарская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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