https://ria.ru/20241121/dalnee--1984974920.html

Российские войска освободили Дальнее в ДНР

Российские войска освободили Дальнее в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024

Российские войска освободили Дальнее в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:16

2024-11-21T12:16

2024-11-21T12:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)