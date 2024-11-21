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Российские войска освободили Дальнее в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 21.11.2024 (обновлено: 12:59 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/dalnee--1984974920.html
Российские войска освободили Дальнее в ДНР
Российские войска освободили Дальнее в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024
Российские войска освободили Дальнее в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:16
2024-11-21T12:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Дальнее в ДНР

МО РФ: российские войска освободили Дальнее в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Дальнее в ДНР
Южная группировка войск освободила село Дальнее в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Дальнее в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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