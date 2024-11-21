https://ria.ru/20241121/chrome-1984952260.html

Google хотят заставить продать браузер Chrome

Google хотят заставить продать браузер Chrome - РИА Новости, 21.11.2024

Google хотят заставить продать браузер Chrome

Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, следует из... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:21

2024-11-21T10:21

2024-11-21T10:21

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технологии

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, следует из судебного иска. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ведомство попросит суд заставить компанию продать Chrome. "Предварительное предлагаемое окончательное судебное решение требует, чтобы Google отказался от прав на Chrome", - говорится в тексте иска, поданного ведомством в суд округа Колумбия. Согласно документу, минюст также предлагает наложить на компанию ряд других ограничительных мер, включая запрет на ограничительные соглашения с третьими сторонами и разглашение некоторых данных. Предполагается, что срок действия этих ограничений составит десять лет, с некоторыми исключениями. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google. Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".

https://ria.ru/20241118/google-1984432453.html

https://ria.ru/20241114/google-1983758463.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, колумбия, вашингтон (штат), google, технологии