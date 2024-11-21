https://ria.ru/20241121/chrome-1984952260.html
Google хотят заставить продать браузер Chrome
Google хотят заставить продать браузер Chrome - РИА Новости, 21.11.2024
Google хотят заставить продать браузер Chrome
Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, следует из... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:21
2024-11-21T10:21
2024-11-21T10:21
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, следует из судебного иска. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ведомство попросит суд заставить компанию продать Chrome. "Предварительное предлагаемое окончательное судебное решение требует, чтобы Google отказался от прав на Chrome", - говорится в тексте иска, поданного ведомством в суд округа Колумбия. Согласно документу, минюст также предлагает наложить на компанию ряд других ограничительных мер, включая запрет на ограничительные соглашения с третьими сторонами и разглашение некоторых данных. Предполагается, что срок действия этих ограничений составит десять лет, с некоторыми исключениями. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google. Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".
https://ria.ru/20241118/google-1984432453.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, колумбия, вашингтон (штат), google, технологии
США, Колумбия, Вашингтон (штат), Google, Технологии
Google хотят заставить продать браузер Chrome
Минюст США попросил суд заставить Google продать браузер Chrome
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, следует из судебного иска.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ведомство попросит суд заставить компанию продать Chrome.
"Предварительное предлагаемое окончательное судебное решение требует, чтобы Google отказался от прав на Chrome", - говорится в тексте иска, поданного ведомством в суд округа Колумбия
.
Согласно документу, минюст также предлагает наложить на компанию ряд других ограничительных мер, включая запрет на ограничительные соглашения с третьими сторонами и разглашение некоторых данных. Предполагается, что срок действия этих ограничений составит десять лет, с некоторыми исключениями.
В августе окружной суд столицы США Вашингтона
вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google.
Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".