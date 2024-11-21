https://ria.ru/20241121/bzhaniya-1984953217.html

Аслан Бжания: Сухум не просил военной помощи у России во время протестов

Аслан Бжания: Сухум не просил военной помощи у России во время протестов - РИА Новости, 21.11.2024

Аслан Бжания: Сухум не просил военной помощи у России во время протестов

Последнюю неделю в Абхазии шли протесты, начавшиеся на фоне планов Сухума ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Протестующие захватили парламент и РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:00

2024-11-21T11:00

2024-11-21T16:59

интервью

абхазия

россия

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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Последнюю неделю в Абхазии шли протесты, начавшиеся на фоне планов Сухума ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Протестующие захватили парламент и начали требовать не просто отказа от соглашения, а отставки президента страны Аслана Бжании. В ночь на 19 ноября глава республики согласился покинуть свой пост. После своей отставки Бжания в интервью РИА Новости рассказал об обстановке в Абхазии, о том, были ли протесты результатом вмешательства внешних сил, и объяснил, почему применение силы против протестующих было недопустимо.— Аслан Георгиевич, после отставки как вы оцениваете то, что сегодня происходит в Абхазии? Стало ли спокойнее?— Обстановка стала спокойнее. Нельзя говорить о том, что она вернулась в прежнее русло. Над этим нужно будет еще работать. Но внешне все спокойно. Люди исполняют свои должностные обязанности. Исполняющий обязанности президента работает, правительство работает. Пока такая история.— Как вы оцениваете высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протестующих?— Я очень сильно сомневаюсь в том, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к абхазской оппозиции. Думаю, она руководствуется таким принципом: чем хуже, тем лучше. Поэтому она и поздравляет. Она не заинтересована в том, чтобы абхазское государство состоялось. Это очевидно и понятно. Я ее поздравление понимаю именно таким образом.— Когда протестующие штурмовали правительственный комплекс, вы запрашивали помощь Москвы? Дипломатическое содействие?— Я никакую помощь не запрашивал. Единственное — они интересовались состоянием дел, а я их информировал. Также сказал, что было бы неплохо, если российская сторона выступила бы в качестве переговорной площадки в случае необходимости. Но до этого дело не дошло. Мы сами, своими силами решили возникшую проблему.— То есть ни дипломатической, ни военной помощи не потребовалось?— Нет, конечно. Но такие кризисы ранее бывали. Например, в 2014 году прилетал Сурков, а в 2020-м — Нургалиев Рашид Гумарович. Но это были предварительные меры. До такого в этот раз не дошло.— Почему против протестующих не применяли силу? Почему не было жесткого отпора попыткам захватить парламент?— Это крайняя мера. Применение силы — это крайний шаг, который нельзя отменить. Например, пролитие крови. Это же невозможно исправить. Сейчас ситуацию удалось отыграть назад. Те, кто организовал массовые беспорядки, говорят, что они заботятся о народе Абхазии. Впереди выборы, где народ выскажет свою точку зрения, и все станет ясно. Этот путь более длительный, требует терпения и холодного расчета, но он вернее.— Можете подробнее рассказать про инвестиционное соглашение?— У нас нет собственной денежной единицы, мы находимся в рублевой зоне. Абхазия является частично признанным государством и в основном рассчитывает на поддержку России. Уровень безработицы у нас очень высокий, особенно в восточных районах. Инвестиционное соглашение направлено на создание благоприятного климата для привлечения капитала. Оно включает налоговые льготы для крупных инвесторов, что позволяет создавать рабочие места.— Распространяется мнение, что в случае прихода крупных инвесторов могут не выдержать конкуренции местные предприниматели. Это так?— Такие утверждения не соответствуют действительности. Например, в Сочи, который меньше Абхазии в три раза, обслуживается семь миллионов туристов в год. Там есть размещение на любой вкус: от кемпингов до отелей уровня "пять звезд". Абхазия обладает уникальными природными и культурными преимуществами, которые позволяют конкурировать с Сочи, Турцией, Грецией и Египтом. Мы должны создать условия, чтобы сюда приезжал дорогой турист. Экономический эффект от такого подхода значительно выше.— Какова ситуация с реализацией проекта реконструкции сухумского аэропорта? Почему это так важно для Абхазии?— Проект реконструкции аэропорта активно реализуется. Он находится в Восточной Абхазии, которая исторически отставала по развитию от западной части. Когда я стал президентом в 2020 году, от Сухума до границы с Грузией не было ни одного функционирующего большого отеля. Это ненормально для туристической страны. Мы определили эту задачу как приоритетную и начали активно работать. Уже удалось ввести в эксплуатацию крупные комплексы, в том числе на месте бывших заброшенных объектов. После соглашения о строительстве аэропорта процесс получил дополнительный импульс.— Когда, по вашим ожиданиям, будет открыт аэропорт?— Мы планируем завершить работы к концу 2024 года, если не произойдут непредвиденные обстоятельства.— Вы упомянули важность развития села. Как этого добиться?— Поднять село можно только через создание условий для работы на местах. Это развитие фермерских хозяйств, улучшение инфраструктуры — дорог и водоснабжения. Сохранив село, мы сохраняем идентичность, культуру и повышаем рождаемость. Люди с удовольствием останутся жить в сельской местности, если там будут нормальные условия.— Насколько необходимы инвестиции для экономики Абхазии?— Инвестиции жизненно необходимы. Чтобы обеспечить работой 40-50 тысяч человек, требуется привлечь в экономику около 300 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма, но без нее невозможно создать рабочие места и улучшить жизнь людей. Наш бюджет собственных доходов составляет всего около девяти миллиардов рублей, чего совершенно недостаточно.— Почему власти не смогли убедить людей в выгоде инвестиционного соглашения?— Мы неоднократно объясняли и говорили об этом. Но правда не нужна той части, которая организовала протесты. Они голодны до власти. Это политическая борьба, в которой истина никого не интересует.— На ваш взгляд, протесты стали поводом для смены власти или отражают недовольство народа?— Это внутренняя логика политической борьбы. Протесты использовали как инструмент. Сначала требовали отмены соглашения, а затем — моей отставки. Это четко спланированный процесс.— Выборы пройдут в феврале? Планируете ли вы участвовать?— Да, выборы должны состояться в первой декаде февраля. Я уже говорил, что возьму паузу, но позже заявлю о своей позиции. Выборы должны пройти. В выборах участвовать мы будем в обязательном порядке. И мы постараемся обеспечить прозрачность и честность этих выборов.— Почему был установлен забор вокруг правительственного комплекса? Многие называют его "забором позора".— Забор был установлен из соображений безопасности. Это не первая попытка проникнуть в комплекс. В Абхазии до сих пор нет мирного договора с Грузией, ранее совершались теракты. Забор — это стандартная мера для защиты режимного объекта, каковым является правительственный комплекс.— Каково будущее соглашения о стратегическом партнерстве с Россией?— Соглашение, подписанное в 2014 году, остается актуальным. Оно включает важные пункты, такие как создание единой территории обороны и безопасности, а также экономического развития. Однако часть положений не реализована. Мы должны продолжать гармонизацию законодательства, чтобы приблизить нашу экономику к российским стандартам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, абхазия, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024