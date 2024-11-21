Госдума утвердила федеральный бюджет
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРезультаты голосования депутатов Государственной думы РФ по итогам третьего чтения законопроекта № 727320-8 "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Результаты голосования депутатов Государственной думы РФ по итогам третьего чтения законопроекта № 727320-8 "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов.
Документ поддержали 335 депутатов, один высказался против, воздержались 77.
Основные параметры бюджета
2025 год:
- доходы — 40,296 триллиона рублей;
- расходы — 41,469 триллиона;
- дефицит — 0,5% ВВП;
- объем ВВП — 214,575 триллиона рублей;
- инфляция — не выше 4,5%.
2026 год:
- доходы — 41,841 триллиона;
- расходы — 44,022 триллиона;
- дефицит — 0,9% ВВП;
- объем ВВП — 230,568 триллиона;
- инфляция — не выше четырех процентов.
2027 год:
- доходы — 43,154 триллиона;
- расходы — 45,915 триллиона;
- дефицит — 1,1% ВВП;
- объем ВВП — 248,313 триллиона;
- инфляция — не выше четырех процентов.
Основными источниками финансирования дефицита станут внутренние госзаимствования.
ФНБ на начало года:
- 2025 год — 11,055 триллиона рублей;
- 2026 год — 12,883 триллиона;
- 2027 год — 14,927 триллиона.
Таким образом, планируется, что объем фонда вырастет с 5,2 процента ВВП до шести.
Верхний предел госдолга на начало года:
- 2026 год — внутреннего — 29,386 триллиона рублей, внешнего — 61,1 миллиарда долларов (или 55,5 миллиарда евро);
- 2027 год — 34,046 триллиона рублей и 59,2 миллиарда долларов (или 53,4 миллиарда евро);
- 2028 год — 39,005 триллиона рублей и 56,5 миллиарда долларов (или 50,9 миллиарда евро).
Расходы на обслуживание госдолга:
- 2025 год — 3,182 триллиона рублей;
- 2026 год — 3,475 триллиона;
- 2027 год — 3,594 триллиона.
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Ключевым приоритетом бюджета остается выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.
В открытой части расходы бюджета на социальную политику в 2025-2027 годах суммарно составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность — 14 триллионов, на национальную экономику — 14 триллионов рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025 году составит 1,634 триллиона рублей, в 2026-м — 1,478 триллиона, в 2027-м — 1,537 триллиона.
На реализацию федеральных целевых программ в открытой части предусмотрено в 2025 году 207,9 миллиарда рублей, в 2026-м — 78,2 миллиарда, в 2027-м — 45 миллиардов.
Трансферты региональным бюджетам — 3,44 триллиона, 3,53 триллиона и 3,59 триллиона рублей соответственно.
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