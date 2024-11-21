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Госдума утвердила федеральный бюджет - РИА Новости, 21.11.2024
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13:13 21.11.2024 (обновлено: 13:54 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/byudzhet-1984989723.html
Госдума утвердила федеральный бюджет
Госдума утвердила федеральный бюджет - РИА Новости, 21.11.2024
Госдума утвердила федеральный бюджет
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:13
2024-11-21T13:54
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов.Документ поддержали 335 депутатов, один высказался против, воздержались 77.Основные параметры бюджета2025 год:2026 год:2027 год:Основными источниками финансирования дефицита станут внутренние госзаимствования.ФНБ на начало года:Таким образом, планируется, что объем фонда вырастет с 5,2 процента ВВП до шести.Верхний предел госдолга на начало года:Расходы на обслуживание госдолга:Ключевым приоритетом бюджета остается выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.В открытой части расходы бюджета на социальную политику в 2025-2027 годах суммарно составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность — 14 триллионов, на национальную экономику — 14 триллионов рублей.Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025 году составит 1,634 триллиона рублей, в 2026-м — 1,478 триллиона, в 2027-м — 1,537 триллиона.На реализацию федеральных целевых программ в открытой части предусмотрено в 2025 году 207,9 миллиарда рублей, в 2026-м — 78,2 миллиарда, в 2027-м — 45 миллиардов.Трансферты региональным бюджетам — 3,44 триллиона, 3,53 триллиона и 3,59 триллиона рублей соответственно.
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госдума рф, экономика, россия
Госдума РФ, Экономика, Россия
Госдума утвердила федеральный бюджет

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРезультаты голосования депутатов Государственной думы РФ по итогам третьего чтения законопроекта № 727320-8 "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Результаты голосования депутатов Государственной думы РФ по итогам третьего чтения законопроекта № 727320-8 О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Результаты голосования депутатов Государственной думы РФ по итогам третьего чтения законопроекта № 727320-8 "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов.
Документ поддержали 335 депутатов, один высказался против, воздержались 77.
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Основные параметры бюджета

2025 год:
  • доходы — 40,296 триллиона рублей;
  • расходы — 41,469 триллиона;
  • дефицит — 0,5% ВВП;
  • объем ВВП — 214,575 триллиона рублей;
  • инфляция — не выше 4,5%.
2026 год:
  • доходы — 41,841 триллиона;
  • расходы — 44,022 триллиона;
  • дефицит — 0,9% ВВП;
  • объем ВВП — 230,568 триллиона;
  • инфляция — не выше четырех процентов.
2027 год:
  • доходы — 43,154 триллиона;
  • расходы — 45,915 триллиона;
  • дефицит — 1,1% ВВП;
  • объем ВВП — 248,313 триллиона;
  • инфляция — не выше четырех процентов.
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Основными источниками финансирования дефицита станут внутренние госзаимствования.

ФНБ на начало года:

  • 2025 год — 11,055 триллиона рублей;
  • 2026 год — 12,883 триллиона;
  • 2027 год — 14,927 триллиона.
Таким образом, планируется, что объем фонда вырастет с 5,2 процента ВВП до шести.

Верхний предел госдолга на начало года:

  • 2026 год — внутреннего — 29,386 триллиона рублей, внешнего — 61,1 миллиарда долларов (или 55,5 миллиарда евро);
  • 2027 год — 34,046 триллиона рублей и 59,2 миллиарда долларов (или 53,4 миллиарда евро);
  • 2028 год — 39,005 триллиона рублей и 56,5 миллиарда долларов (или 50,9 миллиарда евро).

Расходы на обслуживание госдолга:

  • 2025 год — 3,182 триллиона рублей;
  • 2026 год — 3,475 триллиона;
  • 2027 год — 3,594 триллиона.
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Ключевым приоритетом бюджета остается выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.
В открытой части расходы бюджета на социальную политику в 2025-2027 годах суммарно составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность — 14 триллионов, на национальную экономику — 14 триллионов рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025 году составит 1,634 триллиона рублей, в 2026-м — 1,478 триллиона, в 2027-м — 1,537 триллиона.
На реализацию федеральных целевых программ в открытой части предусмотрено в 2025 году 207,9 миллиарда рублей, в 2026-м — 78,2 миллиарда, в 2027-м — 45 миллиардов.
Трансферты региональным бюджетам — 3,44 триллиона, 3,53 триллиона и 3,59 триллиона рублей соответственно.
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