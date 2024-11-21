https://ria.ru/20241121/byudzhet-1984989723.html

Госдума утвердила федеральный бюджет

Госдума утвердила федеральный бюджет - РИА Новости, 21.11.2024

Госдума утвердила федеральный бюджет

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:13

2024-11-21T13:13

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов.Документ поддержали 335 депутатов, один высказался против, воздержались 77.Основные параметры бюджета2025 год:2026 год:2027 год:Основными источниками финансирования дефицита станут внутренние госзаимствования.ФНБ на начало года:Таким образом, планируется, что объем фонда вырастет с 5,2 процента ВВП до шести.Верхний предел госдолга на начало года:Расходы на обслуживание госдолга:Ключевым приоритетом бюджета остается выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.В открытой части расходы бюджета на социальную политику в 2025-2027 годах суммарно составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность — 14 триллионов, на национальную экономику — 14 триллионов рублей.Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025 году составит 1,634 триллиона рублей, в 2026-м — 1,478 триллиона, в 2027-м — 1,537 триллиона.На реализацию федеральных целевых программ в открытой части предусмотрено в 2025 году 207,9 миллиарда рублей, в 2026-м — 78,2 миллиарда, в 2027-м — 45 миллиардов.Трансферты региональным бюджетам — 3,44 триллиона, 3,53 триллиона и 3,59 триллиона рублей соответственно.

https://ria.ru/20241121/fns-1984971424.html

https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html

https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html

https://ria.ru/20241112/stavka-1983251769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, экономика, россия