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И.о. постпреда России при ЕС завершает командировку в Брюсселе
И.о. постпреда России при ЕС завершает командировку в Брюсселе - РИА Новости, 21.11.2024
И.о. постпреда России при ЕС завершает командировку в Брюсселе
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов сообщил, что в рамках плановой ротации завершает свою командировку в Брюсселе. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T21:34
2024-11-21T21:34
2024-11-21T21:35
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов сообщил, что в рамках плановой ротации завершает свою командировку в Брюсселе."В рамках плановой ротации по истечении шести с половиной лет я завершаю свою командировку в Брюсселе. Согласитесь, срок немалый. С учетом моей первой командировки я отдал работе на есовском направлении одиннадцать с половиной лет", - сказал он в приветственной речи на приеме в постпредстве в четверг, в котором приняли участие руководители и дипломаты ряда государств и международных организаций.Логвинов поблагодарил присутствовавших на приеме представителей дипломатического корпуса и подчеркнул, что российская дипломатическая миссия стала площадкой для обмена мнениями в Брюсселе в условиях информационной блокады."В условиях жесткой информационной блокады, в которой все мы здесь вынуждены находиться, прямой и дружеский обмен мнениями на площадке постпредства России стал особенно востребованным и полезным инструментом дипломатии", - сказал он.Также Логвинов пожелал, чтобы в новом году взаимоуважение, здравый смысл и равноправный диалог оставались руководящими принципами международной дипломатии.
https://ria.ru/20241024/rossiya-1979718059.html
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россия, брюссель, кирилл логвинов, евросоюз, в мире
Россия, Брюссель, Кирилл Логвинов, Евросоюз, В мире
И.о. постпреда России при ЕС завершает командировку в Брюсселе
И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов завершает командировку в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов сообщил, что в рамках плановой ротации завершает свою командировку в Брюсселе.
"В рамках плановой ротации по истечении шести с половиной лет я завершаю свою командировку в Брюсселе. Согласитесь, срок немалый. С учетом моей первой командировки я отдал работе на есовском направлении одиннадцать с половиной лет", - сказал он в приветственной речи на приеме в постпредстве в четверг, в котором приняли участие руководители и дипломаты ряда государств и международных организаций.
Логвинов поблагодарил присутствовавших на приеме представителей дипломатического корпуса и подчеркнул, что российская дипломатическая миссия стала площадкой для обмена мнениями в Брюсселе в условиях информационной блокады.
"В условиях жесткой информационной блокады, в которой все мы здесь вынуждены находиться, прямой и дружеский обмен мнениями на площадке постпредства России стал особенно востребованным и полезным инструментом дипломатии", - сказал он.
Также Логвинов пожелал, чтобы в новом году взаимоуважение, здравый смысл и равноправный диалог оставались руководящими принципами международной дипломатии.