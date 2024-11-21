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Британия напрямую участвует в войне на Украине, заявил посол России
Британия напрямую участвует в войне на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 21.11.2024
Британия напрямую участвует в войне на Украине, заявил посол России
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск ракет британского производства Storm Shadow, заявил в интервью телеканалу Sky News, что сейчас... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:15
2024-11-21T18:15
2024-11-21T18:24
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск ракет британского производства Storm Shadow, заявил в интервью телеканалу Sky News, что сейчас Великобритания напрямую вовлечена в войну на Украине.Послу задали вопрос, считает ли он, что Британия теперь напрямую вовлечена в эту войну."Конечно, Британия, Соединенное Королевство сейчас напрямую вовлечено в эту войну, потому что эти запуски не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала в НАТО", - сказал он.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. При этом, как отмечала газета Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. В Минобороны России в четверг заявили, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow.
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в мире, украина, россия, андрей келин, нато, лондон
В мире, Украина, Россия, Андрей Келин, НАТО, Лондон
Британия напрямую участвует в войне на Украине, заявил посол России
Посол Келин о ракетах Storm Shadow: Британия участвует в войне на Украине