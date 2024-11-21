https://ria.ru/20241121/britaniya-1985042956.html

"Не дай бог": в Британии пришли в ужас от шага России

"Не дай бог": в Британии пришли в ужас от шага России - РИА Новости, 21.11.2024

"Не дай бог": в Британии пришли в ужас от шага России

Сообщение о том, что Украина впервые ударила по российской территории поставленными Британией дальнобойными ракетами Storm Shadow, предположительно, с согласия... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:35

2024-11-21T16:35

2024-11-21T21:28

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владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сообщение о том, что Украина впервые ударила по российской территории поставленными Британией дальнобойными ракетами Storm Shadow, предположительно, с согласия Лондона, вызывает сильную тревогу, пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер."Если, не дай бог, Москва запустит в сторону Лондона ядерную ракету, мы, в отличие от Израиля, вряд ли сумеем ее сбить", — заявил он.Как пишет Гловер, Кремль, несомненно, имеет основания полагать, что западная угроза для России возросла."Сегодня мы все в большей опасности, чем неделю тому назад. <…> Мы вступаем на неизведанную территорию", — добавил журналист.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России. Ранее на этой неделе Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984901564.html

https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

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россия, украина, лондон, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины