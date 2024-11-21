https://ria.ru/20241121/briks-1984939228.html

В посольстве России в Японии прошло мероприятие, посвященное саммиту БРИКС

В посольстве России в Японии прошло мероприятие, посвященное саммиту БРИКС - РИА Новости, 21.11.2024

В посольстве России в Японии прошло мероприятие, посвященное саммиту БРИКС

Представители 60 стран и около 20 послов приняли участие в мероприятии, посвященном саммиту БРИКС в Казани, состоявшемся в посольстве России в Японии, сообщает... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:44

2024-11-21T08:44

2024-11-21T08:44

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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Представители 60 стран и около 20 послов приняли участие в мероприятии, посвященном саммиту БРИКС в Казани, состоявшемся в посольстве России в Японии, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. Посол России в Японии Николай Ноздрев в своем выступлении рассказал о роли и значении БРИКС в современном мире и об итогах саммита в Казани. "БРИКС – это прежде всего объединение стран-единомышленников, которые продвигают то, что действительно очень важно – независимую суверенную политику, но также это объединение основано на политическом, экономическом и цивилизационном разнообразии. Потому что разнообразие – это то, что делает БРИКС по-настоящему сильным. Разные страны из разных регионов с разными политическими системами, экономическими моделями, но это страны-единомышленники, потому что они продвигают свой собственный взгляд на будущее мира, и их деятельность во многом сконцентрирована на практическом сотрудничестве. Вот что такое БРИКС", - сказал посол. Посол отметил, что саммит БРИКС в Казани привлек большое внимание СМИ и политических кругов в том числе и в Японии, в связи с чем было много обращений от иностранных дипломатов и СМИ с просьбой провести пресс-конференцию и обсуждение итогов саммита.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984575765.html

https://ria.ru/20241116/briks-1984102288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казань, япония, россия, брикс