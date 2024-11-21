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В посольстве России в Японии прошло мероприятие, посвященное саммиту БРИКС - РИА Новости, 21.11.2024
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08:44 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/briks-1984939228.html
В посольстве России в Японии прошло мероприятие, посвященное саммиту БРИКС
В посольстве России в Японии прошло мероприятие, посвященное саммиту БРИКС - РИА Новости, 21.11.2024
В посольстве России в Японии прошло мероприятие, посвященное саммиту БРИКС
Представители 60 стран и около 20 послов приняли участие в мероприятии, посвященном саммиту БРИКС в Казани, состоявшемся в посольстве России в Японии, сообщает... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:44
2024-11-21T08:44
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Представители 60 стран и около 20 послов приняли участие в мероприятии, посвященном саммиту БРИКС в Казани, состоявшемся в посольстве России в Японии, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. Посол России в Японии Николай Ноздрев в своем выступлении рассказал о роли и значении БРИКС в современном мире и об итогах саммита в Казани. "БРИКС – это прежде всего объединение стран-единомышленников, которые продвигают то, что действительно очень важно – независимую суверенную политику, но также это объединение основано на политическом, экономическом и цивилизационном разнообразии. Потому что разнообразие – это то, что делает БРИКС по-настоящему сильным. Разные страны из разных регионов с разными политическими системами, экономическими моделями, но это страны-единомышленники, потому что они продвигают свой собственный взгляд на будущее мира, и их деятельность во многом сконцентрирована на практическом сотрудничестве. Вот что такое БРИКС", - сказал посол. Посол отметил, что саммит БРИКС в Казани привлек большое внимание СМИ и политических кругов в том числе и в Японии, в связи с чем было много обращений от иностранных дипломатов и СМИ с просьбой провести пресс-конференцию и обсуждение итогов саммита.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984575765.html
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в мире, казань, япония, россия, брикс
В мире, Казань, Япония, Россия, БРИКС
В посольстве России в Японии прошло мероприятие, посвященное саммиту БРИКС

Представители 60 стран прибыли на мероприятие по саммиту БРИКС в Токио

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС. Архивное фото
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Представители 60 стран и около 20 послов приняли участие в мероприятии, посвященном саммиту БРИКС в Казани, состоявшемся в посольстве России в Японии, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Посол России в Японии Николай Ноздрев в своем выступлении рассказал о роли и значении БРИКС в современном мире и об итогах саммита в Казани.
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"БРИКС – это прежде всего объединение стран-единомышленников, которые продвигают то, что действительно очень важно – независимую суверенную политику, но также это объединение основано на политическом, экономическом и цивилизационном разнообразии. Потому что разнообразие – это то, что делает БРИКС по-настоящему сильным. Разные страны из разных регионов с разными политическими системами, экономическими моделями, но это страны-единомышленники, потому что они продвигают свой собственный взгляд на будущее мира, и их деятельность во многом сконцентрирована на практическом сотрудничестве. Вот что такое БРИКС", - сказал посол.
Посол отметил, что саммит БРИКС в Казани привлек большое внимание СМИ и политических кругов в том числе и в Японии, в связи с чем было много обращений от иностранных дипломатов и СМИ с просьбой провести пресс-конференцию и обсуждение итогов саммита.
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