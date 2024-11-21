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Полиция в Бразилии обвинила экс-президента Болсонару в госперевороте - РИА Новости, 21.11.2024
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23:17 21.11.2024 (обновлено: 23:18 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/braziliya-1985099770.html
Полиция в Бразилии обвинила экс-президента Болсонару в госперевороте
Полиция в Бразилии обвинила экс-президента Болсонару в госперевороте - РИА Новости, 21.11.2024
Полиция в Бразилии обвинила экс-президента Болсонару в госперевороте
Федеральная полиция Бразилии обвинила экс-президента Жаира Болсонару в ряде преступлений, в том числе в госперевороте, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:17
2024-11-21T23:18
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии обвинила экс-президента Жаира Болсонару в ряде преступлений, в том числе в госперевороте, сообщил новостной портал G1. "Федеральная полиция предъявила в этот четверг обвинение бывшему президенту Жаиру Болсонару и бывшим членам его правительства в насильственной отмене демократического верховенства закона, государственном перевороте и преступном сообществе", - отмечает СМИ. Полиция передаст результаты расследования в Верховный суд. Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек.
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в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Полиция в Бразилии обвинила экс-президента Болсонару в госперевороте

G1: полиция в Бразилии обвинила бывшего президента Болсонару в госперевороте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский в Бразилии
Полицейский в Бразилии - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский в Бразилии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии обвинила экс-президента Жаира Болсонару в ряде преступлений, в том числе в госперевороте, сообщил новостной портал G1.
"Федеральная полиция предъявила в этот четверг обвинение бывшему президенту Жаиру Болсонару и бывшим членам его правительства в насильственной отмене демократического верховенства закона, государственном перевороте и преступном сообществе", - отмечает СМИ.
Полиция передаст результаты расследования в Верховный суд.
Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек.
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