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В Москве осудили трех человек по делу о фиктивных браках - РИА Новости, 21.11.2024
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14:42 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/brak-1985008056.html
В Москве осудили трех человек по делу о фиктивных браках
В Москве осудили трех человек по делу о фиктивных браках - РИА Новости, 21.11.2024
В Москве осудили трех человек по делу о фиктивных браках
Бутырский суд Москвы приговорил трёх человек по уголовному делу об организации незаконной миграции при помощи фиктивных браков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:42
2024-11-21T14:42
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил трёх человек по уголовному делу об организации незаконной миграции при помощи фиктивных браков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Двух мужчин суд приговорил к 4 и 3,5 годам колонии общего режима, одну женщину – к 3 годам условно. Как указали в суде со ссылкой на следствие, мужчины привлекали иностранных и российских граждан для заключения фиктивных браков для получения разрешения на временное проживание, а также оказывали юридическую помощь в оформлении необходимых юридических документов. "Мурсал Ахмедов и Виктор Четайкин взяты под стражу в зале суда, Татьяне Абрамовой также назначен испытательный срок на 4 года", - рассказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве осудили трех человек по делу о фиктивных браках

В Москве три человека получили условные сроки за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил трёх человек по уголовному делу об организации незаконной миграции при помощи фиктивных браков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Двух мужчин суд приговорил к 4 и 3,5 годам колонии общего режима, одну женщину – к 3 годам условно.
Как указали в суде со ссылкой на следствие, мужчины привлекали иностранных и российских граждан для заключения фиктивных браков для получения разрешения на временное проживание, а также оказывали юридическую помощь в оформлении необходимых юридических документов.
"Мурсал Ахмедов и Виктор Четайкин взяты под стражу в зале суда, Татьяне Абрамовой также назначен испытательный срок на 4 года", - рассказал собеседник агентства.
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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26 октября, 16:10
 
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