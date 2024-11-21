https://ria.ru/20241121/brak-1985008056.html

В Москве осудили трех человек по делу о фиктивных браках

В Москве осудили трех человек по делу о фиктивных браках - РИА Новости, 21.11.2024

В Москве осудили трех человек по делу о фиктивных браках

Бутырский суд Москвы приговорил трёх человек по уголовному делу об организации незаконной миграции при помощи фиктивных браков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:42

2024-11-21T14:42

2024-11-21T14:42

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил трёх человек по уголовному делу об организации незаконной миграции при помощи фиктивных браков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Двух мужчин суд приговорил к 4 и 3,5 годам колонии общего режима, одну женщину – к 3 годам условно. Как указали в суде со ссылкой на следствие, мужчины привлекали иностранных и российских граждан для заключения фиктивных браков для получения разрешения на временное проживание, а также оказывали юридическую помощь в оформлении необходимых юридических документов. "Мурсал Ахмедов и Виктор Четайкин взяты под стражу в зале суда, Татьяне Абрамовой также назначен испытательный срок на 4 года", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241026/migranty-1980265558.html

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происшествия, москва, россия