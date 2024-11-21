https://ria.ru/20241121/bpla-1984941484.html

При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал

При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал - РИА Новости, 21.11.2024

При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал

Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:17

2024-11-21T09:17

2024-11-21T09:17

происшествия

волгоградская область

калачевский район

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Сегодня ночью дежурными средствами ПВО министерства обороны был перехвачен и уничтожен БПЛА на территории Волгоградской области в Калачевском районе. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит администрация региона его слова. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html

волгоградская область

калачевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, калачевский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)