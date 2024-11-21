https://ria.ru/20241121/bpla-1984941484.html
При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал - РИА Новости, 21.11.2024
При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:17
2024-11-21T09:17
2024-11-21T09:17
происшествия
волгоградская область
калачевский район
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Сегодня ночью дежурными средствами ПВО министерства обороны был перехвачен и уничтожен БПЛА на территории Волгоградской области в Калачевском районе. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит администрация региона его слова. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html
волгоградская область
калачевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, калачевский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Волгоградская область, Калачевский район, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
При отражении атаки БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал