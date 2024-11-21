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При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал - РИА Новости, 21.11.2024
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09:17 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/bpla-1984941484.html
При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал - РИА Новости, 21.11.2024
При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:17
2024-11-21T09:17
происшествия
волгоградская область
калачевский район
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Сегодня ночью дежурными средствами ПВО министерства обороны был перехвачен и уничтожен БПЛА на территории Волгоградской области в Калачевском районе. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит администрация региона его слова. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html
волгоградская область
калачевский район
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происшествия, волгоградская область, калачевский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Волгоградская область, Калачевский район, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал

При отражении атаки БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью дежурными средствами ПВО министерства обороны был перехвачен и уничтожен БПЛА на территории Волгоградской области в Калачевском районе. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит администрация региона его слова.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Песков заявил, что Киев атакует беспилотниками жилые объекты
Вчера, 05:20
 
ПроисшествияВолгоградская областьКалачевский районАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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