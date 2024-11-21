https://ria.ru/20241121/bpla-1984929852.html
Операторы FPV-дрона ювелирно посадили разведывательный БПЛА ВСУ
Операторы FPV-дрона ювелирно посадили разведывательный БПЛА ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
Операторы FPV-дрона ювелирно посадили разведывательный БПЛА ВСУ
Военнослужащие взвода БПЛА 110-й бригады "Южной" группировки войск, используя FPV-дрон, в полете подцепили разведывательный БПЛА "Фурия" противника, тем самым... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T05:12
2024-11-21T05:12
2024-11-21T05:12
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Военнослужащие взвода БПЛА 110-й бригады "Южной" группировки войск, используя FPV-дрон, в полете подцепили разведывательный БПЛА "Фурия" противника, тем самым вынудив систему аппарата сработать на приземление. Дрон противника в последствии оказался в распоряжении ВС РФ неповрежденным, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Док". "Конкретно эта птичка была подбита FPV-дроном, вот здесь на крыльях есть отметина. У нас есть посты воздушного наблюдения, которые постоянно мониторят обстановку в небе, после чего ребята передали координаты нахождения данного беспилотника, произвели вылет FPV-дроном, аккуратненько подлетели под крыло, подцепили и заставили таким образом систему в принудительном порядке выкинуть парашют. После чего уже наблюдали куда она приземлиться и потом успешно его подобрали" - рассказал военнослужащий взвода БПЛА "Док". Собеседник также рассказал об конструкционных особенностях беспилотника украинского производства "Фурия", который выполнен в форме классического крыла, имеет центроплан, две консоли, рули, винтомоторную группу, с обратной стороны он оснащен средствами оптического наблюдения дневного и ночного спектра, имеет аккумуляторы с креплениями. "Брат близнец нашего "Элерона". Конкретно этот дрон заряд на себе не несет, он выполняет роль разведчика, потому что на них ставят камеры с хорошей оптикой, которая им позволяет вести наблюдение, разведку, доразведку, корректировать огонь артиллерии, точно также координировать перемещение своей техники и личного состава и точно также отслеживать перемещение нашей техники и пехоты", - подытожил "Док".
https://ria.ru/20241120/pvr-1984764271.html
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Операторы FPV-дрона ювелирно посадили разведывательный БПЛА ВСУ
Боец ВС России: операторы FPV-дрона ювелирно посадили БПЛА ВСУ "Фурия"
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Военнослужащие взвода БПЛА 110-й бригады "Южной" группировки войск, используя FPV-дрон, в полете подцепили разведывательный БПЛА "Фурия" противника, тем самым вынудив систему аппарата сработать на приземление. Дрон противника в последствии оказался в распоряжении ВС РФ неповрежденным, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Док".
"Конкретно эта птичка была подбита FPV-дроном, вот здесь на крыльях есть отметина. У нас есть посты воздушного наблюдения, которые постоянно мониторят обстановку в небе, после чего ребята передали координаты нахождения данного беспилотника, произвели вылет FPV-дроном, аккуратненько подлетели под крыло, подцепили и заставили таким образом систему в принудительном порядке выкинуть парашют. После чего уже наблюдали куда она приземлиться и потом успешно его подобрали" - рассказал военнослужащий взвода БПЛА "Док".
Собеседник также рассказал об конструкционных особенностях беспилотника украинского производства "Фурия", который выполнен в форме классического крыла, имеет центроплан, две консоли, рули, винтомоторную группу, с обратной стороны он оснащен средствами оптического наблюдения дневного и ночного спектра, имеет аккумуляторы с креплениями.
"Брат близнец нашего "Элерона". Конкретно этот дрон заряд на себе не несет, он выполняет роль разведчика, потому что на них ставят камеры с хорошей оптикой, которая им позволяет вести наблюдение, разведку, доразведку, корректировать огонь артиллерии, точно также координировать перемещение своей техники и личного состава и точно также отслеживать перемещение нашей техники и пехоты", - подытожил "Док".