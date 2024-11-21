https://ria.ru/20241121/bouz-1985000356.html

На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой

На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой - РИА Новости, 21.11.2024

На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой

Ирландский журналист Чей Боуз назвал Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена мошенниками, комментируя возможное списание половины кредита Украине на... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:12

2024-11-21T14:12

2024-11-21T18:33

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена мошенниками, комментируя возможное списание половины кредита Украине на своей странице в соцсети Х."Джо Байден только что передал 4,6 миллиарда долларов ваших денег самой коррумпированной диктатуре в современной истории. <…> От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому", – написал он.Журналист подчеркнул, что Байден стремится уничтожить доказательства вовлеченности себя и своего сына в денежные махинации, связанные с заработками на украинском конфликте.Согласно данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга отправки военной помощи Украине, с февраля 2022 года конгресс США увеличил лимит на поставки оружия в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 33,3 миллиарда долларов. В то же время Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов дополнительных средств на восполнение своих арсеналов, что значительно превышает заявленную стоимость переданных Украине вооружений.Дополнительно через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI) было выделено 32,7 миллиарда долларов, которые могут быть использованы для закупки оружия на международных рынках.Американские власти стремятся завершить передачу оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA до 20 января 2025 года, когда избранный президент Дональд Трамп официально вступит в должность. Ранее тот обещал пересмотреть текущие механизмы поставок, что потенциально может привести к изменениям в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

https://ria.ru/20241121/dolgi-1984929209.html

https://ria.ru/20241121/karlson-1984973099.html

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сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), джо байден, владимир зеленский