На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой
Журналист Боуз: Байдена и Зеленского связывает мошенничество
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена мошенниками, комментируя возможное списание половины кредита Украине на своей странице в соцсети Х.
"Джо Байден только что передал 4,6 миллиарда долларов ваших денег самой коррумпированной диктатуре в современной истории. <…> От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому", – написал он.
Журналист подчеркнул, что Байден стремится уничтожить доказательства вовлеченности себя и своего сына в денежные махинации, связанные с заработками на украинском конфликте.
Согласно данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга отправки военной помощи Украине, с февраля 2022 года конгресс США увеличил лимит на поставки оружия в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 33,3 миллиарда долларов. В то же время Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов дополнительных средств на восполнение своих арсеналов, что значительно превышает заявленную стоимость переданных Украине вооружений.
Дополнительно через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI) было выделено 32,7 миллиарда долларов, которые могут быть использованы для закупки оружия на международных рынках.
Американские власти стремятся завершить передачу оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA до 20 января 2025 года, когда избранный президент Дональд Трамп официально вступит в должность. Ранее тот обещал пересмотреть текущие механизмы поставок, что потенциально может привести к изменениям в отношениях между Вашингтоном и Киевом.
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