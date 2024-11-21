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На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 21.11.2024 (обновлено: 18:33 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/bouz-1985000356.html
На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой
На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой - РИА Новости, 21.11.2024
На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой
Ирландский журналист Чей Боуз назвал Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена мошенниками, комментируя возможное списание половины кредита Украине на... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:12
2024-11-21T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена мошенниками, комментируя возможное списание половины кредита Украине на своей странице в соцсети Х."Джо Байден только что передал 4,6 миллиарда долларов ваших денег самой коррумпированной диктатуре в современной истории. &lt;…&gt; От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому", – написал он.Журналист подчеркнул, что Байден стремится уничтожить доказательства вовлеченности себя и своего сына в денежные махинации, связанные с заработками на украинском конфликте.Согласно данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга отправки военной помощи Украине, с февраля 2022 года конгресс США увеличил лимит на поставки оружия в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 33,3 миллиарда долларов. В то же время Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов дополнительных средств на восполнение своих арсеналов, что значительно превышает заявленную стоимость переданных Украине вооружений.Дополнительно через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI) было выделено 32,7 миллиарда долларов, которые могут быть использованы для закупки оружия на международных рынках.Американские власти стремятся завершить передачу оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA до 20 января 2025 года, когда избранный президент Дональд Трамп официально вступит в должность. Ранее тот обещал пересмотреть текущие механизмы поставок, что потенциально может привести к изменениям в отношениях между Вашингтоном и Киевом.
https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html
https://ria.ru/20241121/dolgi-1984929209.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Владимир Зеленский
На Западе описали отношения Байдена и Зеленского одной фразой

Журналист Боуз: Байдена и Зеленского связывает мошенничество

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена мошенниками, комментируя возможное списание половины кредита Украине на своей странице в соцсети Х.
"Джо Байден только что передал 4,6 миллиарда долларов ваших денег самой коррумпированной диктатуре в современной истории. <…> От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому", – написал он.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В США сделали мрачное заявление об Украине из-за решения Байдена по ATACMS
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Журналист подчеркнул, что Байден стремится уничтожить доказательства вовлеченности себя и своего сына в денежные махинации, связанные с заработками на украинском конфликте.
Согласно данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга отправки военной помощи Украине, с февраля 2022 года конгресс США увеличил лимит на поставки оружия в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 33,3 миллиарда долларов. В то же время Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов дополнительных средств на восполнение своих арсеналов, что значительно превышает заявленную стоимость переданных Украине вооружений.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Bloomberg: Байден хочет списать долги Украины на 4,65 миллиарда долларов
Вчера, 04:46
Дополнительно через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI) было выделено 32,7 миллиарда долларов, которые могут быть использованы для закупки оружия на международных рынках.
Американские власти стремятся завершить передачу оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA до 20 января 2025 года, когда избранный президент Дональд Трамп официально вступит в должность. Ранее тот обещал пересмотреть текущие механизмы поставок, что потенциально может привести к изменениям в отношениях между Вашингтоном и Киевом.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Такер Карлсон сделал мрачное заявление о США
Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Джо БайденВладимир Зеленский
 
 
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