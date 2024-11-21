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В ЕС приняли к сведению ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта

В ЕС приняли к сведению ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта - РИА Новости, 21.11.2024

В ЕС приняли к сведению ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению ордеры МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:31

2024-11-21T16:31

2024-11-21T16:40

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению ордеры МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта, напомнил, что эти решения обязательны к исполнению для участников, включая страны ЕС."Мы приняли к сведению эти решения МУС… Эти решения обязательны для участников, среди которых также есть страны ЕС", - заявил он на пресс-конференции в Иордании.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/mus-1985031371.html

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