В ЕС приняли к сведению ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта
Боррель: ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта обязательны к исполнению
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению ордеры МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта, напомнил, что эти решения обязательны к исполнению для участников, включая страны ЕС.
"Мы приняли к сведению эти решения МУС… Эти решения обязательны для участников, среди которых также есть страны ЕС", - заявил он на пресс-конференции в Иордании.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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