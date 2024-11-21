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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 21.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения — превысила 98 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:15
2024-11-21T14:15
2024-11-21T17:59
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения — превысила 98 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14:08 мск дорожал на 5,42% за сутки — до 98 180,01 доллара.Ранее показатель достигал рекордного значения в 98 356 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты росла на 5,28% — в среднем до 98 148,33 доллара. Динамика также приводится за сутки.Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.
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экономика, биткоин, россия
Экономика, Биткоин, Россия
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Binance: стоимость биткоина впервые превысила 98 тысяч долларов