https://ria.ru/20241121/bitkoin-1984938298.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 21.11.2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 97 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:29

2024-11-21T08:29

2024-11-21T08:29

экономика

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407393_0:210:3149:1981_1920x0_80_0_0_f5af22de007e83b70dd5c8c91a40158b.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 97 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.14 мск дорожал на 5,83% за сутки - до 97 403,37 доллара. Ранее показатель достигал рекордного значения в 97 720 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 97 485,8 доллара. Динамика также приводится за сутки. Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка. Агентство Блумберг приводит мнение рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore), который отмечает, что спрос на бирже биткоина неутолим, в то время как его стоимость приближается к отметке в 100 долларов.

https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html

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сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дональд трамп, сша