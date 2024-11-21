https://ria.ru/20241121/bitkoin-1984938298.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 21.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 97 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:29
2024-11-21T08:29
2024-11-21T08:29
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 97 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.14 мск дорожал на 5,83% за сутки - до 97 403,37 доллара. Ранее показатель достигал рекордного значения в 97 720 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 97 485,8 доллара. Динамика также приводится за сутки. Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка. Агентство Блумберг приводит мнение рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore), который отмечает, что спрос на бирже биткоина неутолим, в то время как его стоимость приближается к отметке в 100 долларов.
https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html
https://ria.ru/20241106/kriptovalyuty-1982165542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дональд трамп, сша
Экономика, Дональд Трамп, США
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Биткоин обновил исторический максимум, превысив 97 тысяч долларов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 97 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.14 мск дорожал на 5,83% за сутки - до 97 403,37 доллара. Ранее показатель достигал рекордного значения в 97 720 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 97 485,8 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу
, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.
Агентство Блумберг приводит мнение рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore), который отмечает, что спрос на бирже биткоина неутолим, в то время как его стоимость приближается к отметке в 100 долларов.