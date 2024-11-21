https://ria.ru/20241121/bitkoin-1984931559.html

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 95 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 95 тысяч долларов - РИА Новости, 21.11.2024

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 95 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T06:38

2024-11-21T06:38

2024-11-21T06:38

дональд трамп

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.30 мск дорожал на 3,95% за сутки - до 95 400,06 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.16 мск стоимость биткоина росла на 3,86% - в среднем до 95 263,62 доллара. Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп