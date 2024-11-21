https://ria.ru/20241121/bitkoin-1984931559.html
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 95 тысяч долларов - РИА Новости, 21.11.2024
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T06:38
2024-11-21T06:38
2024-11-21T06:38
дональд трамп
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.30 мск дорожал на 3,95% за сутки - до 95 400,06 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.16 мск стоимость биткоина росла на 3,86% - в среднем до 95 263,62 доллара. Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 95 тысяч долларов
Binance: стоимость биткоина впервые в истории превысила $95 тысяч
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила 95 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.30 мск дорожал на 3,95% за сутки - до 95 400,06 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.16 мск стоимость биткоина росла на 3,86% - в среднем до 95 263,62 доллара.
Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу
, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.