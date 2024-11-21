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Израиль начал четвертую за день волну ударов по Бейруту
Израиль начал четвертую за день волну ударов по Бейруту - РИА Новости, 21.11.2024
Израиль начал четвертую за день волну ударов по Бейруту
Самолеты израильских ВВС в четверг начали четвертую волну ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:01
2024-11-21T18:01
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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в четверг начали четвертую волну ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.В результате попадания ракеты в жилое здание в районе Гхбейри произошел мощный взрыв, который был слышен в центральных районах столицы.Ранее в четверг израильская авиация совершила три серии ударов по южному пригороду Бейрута. Первые удары были нанесены в районе 4.00 утра по местному времени (3.00 мск). Всего с начала суток было атаковано девять объектов.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бейрут, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Бейрут, В мире
Израиль начал четвертую за день волну ударов по Бейруту
Израиль начал четвертую за день волну ударов по южному пригороду Бейрута