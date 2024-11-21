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Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 21.11.2024
Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:55
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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Авиаударам подверглись два многоэтажных жилых дома. Израильская армия со вторника не наносила удары по ливанской столице в то время, как в Бейруте находился специальный посланник президента США на ближнем востоке Амос Хохштейн. Ранее в ночь на четверг израильские ВВС атаковали два района в южном пригороде ливанской столицы.
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в мире, бейрут, сша, амос хохштейн, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, США, Амос Хохштейн, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута
ВВС Израиля нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута