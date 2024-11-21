https://ria.ru/20241121/bespilotnik-1984932763.html
В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА
В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024
В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА
Один БПЛА уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:03
2024-11-21T07:03
2024-11-21T07:04
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
мясниковский район
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале."Ночью средствами ПВО в Мясниковском районе уничтожен один БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет. Силы и средства ПВО продолжают работу", - написал он.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html
ростовская область
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ростовская область, юрий слюсарь , мясниковский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Мясниковский район
В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА
Врио главы Ростовской области Слюсарь: в Мясниковском районе уничтожили БПЛА ВСУ