https://ria.ru/20241121/bespilotnik-1984932763.html

В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА

В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024

В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА

Один БПЛА уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:03

2024-11-21T07:03

2024-11-21T07:04

специальная военная операция на украине

ростовская область

юрий слюсарь

мясниковский район

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале."Ночью средствами ПВО в Мясниковском районе уничтожен один БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет. Силы и средства ПВО продолжают работу", - написал он.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html

ростовская область

мясниковский район

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ростовская область, юрий слюсарь , мясниковский район