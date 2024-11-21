https://ria.ru/20241121/baza-1985090591.html

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 21.11.2024

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии подверглась ракетному обстрелу, рассказал РИА Новости сирийский военно-полевой источник. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T21:27

2024-11-21T21:27

2024-11-21T21:27

в мире

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg

ДАМАСК, 21 ноя - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии подверглась ракетному обстрелу, рассказал РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241120/erdogan-1984803796.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, сирия