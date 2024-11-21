https://ria.ru/20241121/baza-1985090591.html
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 21.11.2024
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии подверглась ракетному обстрелу, рассказал РИА Новости сирийский военно-полевой источник. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T21:27
2024-11-21T21:27
2024-11-21T21:27
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ДАМАСК, 21 ноя - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии подверглась ракетному обстрелу, рассказал РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма", - рассказал собеседник агентства.
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, сирия
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США, Сирия
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу