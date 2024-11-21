https://ria.ru/20241121/baza-1984964668.html

Во Владивостоке член китайской комиссии совершил кражу на миллионы рублей

Во Владивостоке член китайской комиссии совершил кражу на миллионы рублей - РИА Новости, 21.11.2024

Во Владивостоке член китайской комиссии совершил кражу на миллионы рублей

Во Владивостоке член китайской комиссии Юй Хайфень украл 6,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Baza. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:22

2024-11-21T11:22

2024-11-21T13:41

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке член китайской комиссии Юй Хайфень украл 6,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Baza."Как только китаец получил деньги, больше на звонки он не отвечал. Ни сотрудникам, ни начальству из Китая. Теперь Хайфеня ищут не только в Поднебесной, но и в полиции", — говорится в публикации.Как указали в материале, злоумышленник прибыл с другими представителями компании "Чжонзинь Шэнмао" во Владивосток 8 ноября с целью найти поставщиков угля на 6,5 миллиона рублей, а через несколько дней они провели переговоры с одним из кандидатов.Вечером в день переговоров Хайфэнь сообщил одному из своих коллег о согласии на сделку. После того, как он убедил других представителей китайской компании, мошенник забрал деньги и документы своих партнеров и скрылся, отметили в публикации.

https://ria.ru/20241104/krazha-1981763683.html

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владивосток, китай, россия, общество, происшествия