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Во Владивостоке член китайской комиссии совершил кражу на миллионы рублей - РИА Новости, 21.11.2024
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11:22 21.11.2024 (обновлено: 13:41 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/baza-1984964668.html
Во Владивостоке член китайской комиссии совершил кражу на миллионы рублей
Во Владивостоке член китайской комиссии совершил кражу на миллионы рублей - РИА Новости, 21.11.2024
Во Владивостоке член китайской комиссии совершил кражу на миллионы рублей
Во Владивостоке член китайской комиссии Юй Хайфень украл 6,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Baza. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:22
2024-11-21T13:41
владивосток
китай
россия
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке член китайской комиссии Юй Хайфень украл 6,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Baza."Как только китаец получил деньги, больше на звонки он не отвечал. Ни сотрудникам, ни начальству из Китая. Теперь Хайфеня ищут не только в Поднебесной, но и в полиции", — говорится в публикации.Как указали в материале, злоумышленник прибыл с другими представителями компании "Чжонзинь Шэнмао" во Владивосток 8 ноября с целью найти поставщиков угля на 6,5 миллиона рублей, а через несколько дней они провели переговоры с одним из кандидатов.Вечером в день переговоров Хайфэнь сообщил одному из своих коллег о согласии на сделку. После того, как он убедил других представителей китайской компании, мошенник забрал деньги и документы своих партнеров и скрылся, отметили в публикации.
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владивосток, китай, россия, общество, происшествия
Владивосток, Китай, Россия, Общество, Происшествия
Во Владивостоке член китайской комиссии совершил кражу на миллионы рублей

Baza: во Владивостоке член китайской комиссии украл 6,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗдание Морского вокзала во Владивостоке
Здание Морского вокзала во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание Морского вокзала во Владивостоке
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке член китайской комиссии Юй Хайфень украл 6,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Baza.
«
"Как только китаец получил деньги, больше на звонки он не отвечал. Ни сотрудникам, ни начальству из Китая. Теперь Хайфеня ищут не только в Поднебесной, но и в полиции", — говорится в публикации.
Как указали в материале, злоумышленник прибыл с другими представителями компании "Чжонзинь Шэнмао" во Владивосток 8 ноября с целью найти поставщиков угля на 6,5 миллиона рублей, а через несколько дней они провели переговоры с одним из кандидатов.
Вечером в день переговоров Хайфэнь сообщил одному из своих коллег о согласии на сделку. После того, как он убедил других представителей китайской компании, мошенник забрал деньги и документы своих партнеров и скрылся, отметили в публикации.
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