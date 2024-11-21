https://ria.ru/20241121/bas-1985056791.html

Опрос показал, что интерес к обучению в области БАС высок и у зрелых людей

Опрос показал, что интерес к обучению в области БАС высок и у зрелых людей - РИА Новости, 21.11.2024

Опрос показал, что интерес к обучению в области БАС высок и у зрелых людей

Свыше 30% участников образовательных программ в области беспилотных авиационных систем – это люди зрелого возраста; причем интерес к обучению проявляют не... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:04

2024-11-21T18:04

2024-11-21T18:04

россия

беспилотные авиационные системы (бас)

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Свыше 30% участников образовательных программ в области беспилотных авиационных систем – это люди зрелого возраста; причем интерес к обучению проявляют не только технические специалисты, но и предприниматели, а также преподаватели вузов и колледжей, сообщили РИА Новости в Университете национальной технологической инициативы 2035 (АНО "Университет 2035").Анализ сведений о соискателях на допобразование в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" показал, что самая большая аудитория – это молодежь от 18 до 25 лет (более 40%), на втором месте – люди зрелого возраста - от 36 до 49 лет (свыше 30%), третья позиция – у граждан 26-35 лет (почти 20%) и более 8% приходится на возраст 50+.Таковы данные Центра компетенций БАС Университета 2035, который является оператором ФП "Кадры для беспилотных авиационных систем" и ключевой площадкой для заявок на обучение по образовательным программам в области БАС. Проект должен обеспечить профессиональное развитие граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий и создать цифровой реестр кадров БАС.По данным центра, опыт работы в сфере БАС имеют только 17,8% желающих пройти обучение. Из многообразия образовательных программ чаще всего люди выбирают направление, связанное с производством беспилотников (58,9%), чуть более 30% предпочитают разработку БАС, еще 10,9% – эксплуатацию.Как рассказал РИА Новости представитель провайдера проекта "Кадры для БАС" – заместитель директора Института дистанционного образования Томского государственного университета Анастасия Евсеева, программы ориентированы на людей с разным уровнем подготовки: от новичков – до тех, кто уже имеет диплом, профессию, а то и ученое звание, но хочет повысить уровень квалификации или нуждается в профессиональной переподготовке."Очень интересные люди приходят на наши программы. Например, пилот-любитель из Иркутска решил, что пора подкрепить свое хобби профильным образованием. На специальность "оператор БВС" он пришел с целью усовершенствовать свои навыки FPV-пилотирования и получить опыт построения автономных полетных миссий. На курсе он демонстрирует усердие и берет максимум от программы. Другой слушатель – из Башкортостана – представляет Федерацию беспилотной авиации (это физкультурно-спортивная общественная организация). То есть он уже сам активно участвует в развитии беспилотной авиации в России, однако решил расширить свой функционал: выбрал трек "специалист по проектированию конструкций (узлов, механизмов, компоновки) БВС" и очень успешно его осваивает", - отметила Евсеева.Впечатляющие успехи демонстрирует, по ее словам, и практикующий педагог по 3D-моделированию и машиностроению, доцент Сергей Скоробогатов из Иркутска. Он выбрал образовательную программу "разработчик конструкторской документации для БВС (беспилотного воздушного судна)"."Я сам являюсь преподавателем вуза и новые знания и навыки собираюсь сразу же применять на практике – ради этого и шел сюда. Объем учебного материала курса очень большой, плотность подачи – чрезвычайно высокая. По сути, за неполные три месяца мы освоили объем информации, соответствующий двум годовым дисциплинам технического вуза. Задача весьма непростая, но благодаря высокому методическому мастерству преподавателей и усилиям сотрудников компании, которые вели с нами интенсивную практическую работу, выполнимая", - поделился Сергей впечатлениями от программы.По его словам, специалисты компании уделяли обучающимся много времени, оперативно решали все технические и организационные проблемы."Они достойны особой похвалы. Если же говорить о курсе в целом, я считаю, что он дает очень ценные компетенции, причем как студентам – будущим сотрудникам крупных предприятий по выпуску тяжелых и высокотехнологичных беспилотников, так и индивидуальным предпринимателям, которые организуют мелкосерийное или штучное производство дронов. Либо занимаются их ремонтом или модификацией конструкции. И, безусловно, курс полезен для работников образования – преподавателей вузов, колледжей, поскольку новые знания позволяют преподавателям корректировать свои учебные программы, следуя современным трендам в области проектирования и производства беспилотных воздушных судов", - подытожил участник программы дополнительного образования в рамках федерального проекта "Кадры для БАС".В текущем году Университет 2035 отобрал 30 провайдеров, разработавших в рамках проекта "Кадры для БАС" спецпрограммы обучения на основе отраслевого заказа конкретных регионов. Обучение было доступно по всей стране с очной практикой в 59 субъектах РФ. В следующем году работа будет продолжена: Университет 2035 приглашает к сотрудничеству компании сферы БАС, провайдеров, заинтересованных во взаимодействии с участниками рынка, и граждан, которые хотели бы пройти обучение, чтобы получить новые знания, навыки и специальности. Всю необходимую информацию можно получить на сайте проекта.

https://ria.ru/20241120/bas-1984852253.html

https://ria.ru/20240821/yashin-1967487290.html

https://ria.ru/20240805/bas-1964098361.html

россия

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Артем Смирнов

россия, беспилотные авиационные системы (бас)