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Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США - РИА Новости, 21.11.2024
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19:44 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/bank-1985079396.html
Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США
Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США - РИА Новости, 21.11.2024
Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США
Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:44
2024-11-21T19:44
экономика
сша
россия
"дом.рф"
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, под них в том числе попал банк "Дом.РФ". "Для наших клиентов это не несёт никаких изменений - санкции США не влияют на работу банка внутри России. Мы продолжаем работать в полном объёме с учётом уже существующих ограничений. Наш банк сохраняет стабильность и надёжность, все операции проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении банка "Дом.РФ".
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экономика, сша, россия, "дом.рф", санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, "Дом.РФ", Санкции в отношении России
Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США

Банк "Дом.РФ" заявил, что санкции США не повлияют на работу банка в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, под них в том числе попал банк "Дом.РФ".
"Для наших клиентов это не несёт никаких изменений - санкции США не влияют на работу банка внутри России. Мы продолжаем работать в полном объёме с учётом уже существующих ограничений. Наш банк сохраняет стабильность и надёжность, все операции проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении банка "Дом.РФ".
Владимир Чистюхин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Вчера, 18:30
 
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