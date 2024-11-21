https://ria.ru/20241121/bank-1985079396.html
Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США
Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США - РИА Новости, 21.11.2024
Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США
Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:44
2024-11-21T19:44
2024-11-21T19:44
экономика
сша
россия
"дом.рф"
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957025911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f76ef5ed1cad1f8ae4d04ff4fb4d3bc.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, под них в том числе попал банк "Дом.РФ". "Для наших клиентов это не несёт никаких изменений - санкции США не влияют на работу банка внутри России. Мы продолжаем работать в полном объёме с учётом уже существующих ограничений. Наш банк сохраняет стабильность и надёжность, все операции проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении банка "Дом.РФ".
https://ria.ru/20241121/sanktsii-1985067776.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957025911_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_6792180e5c38159a00c0e1bf430cd0e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, "дом.рф", санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, "Дом.РФ", Санкции в отношении России
Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США
Банк "Дом.РФ" заявил, что санкции США не повлияют на работу банка в России