https://ria.ru/20241121/bank-1985079396.html

Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США

Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США - РИА Новости, 21.11.2024

Банк "Дом.РФ" ответил на включение в санкционный список США

Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:44

2024-11-21T19:44

2024-11-21T19:44

экономика

сша

россия

"дом.рф"

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957025911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f76ef5ed1cad1f8ae4d04ff4fb4d3bc.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, под них в том числе попал банк "Дом.РФ". "Для наших клиентов это не несёт никаких изменений - санкции США не влияют на работу банка внутри России. Мы продолжаем работать в полном объёме с учётом уже существующих ограничений. Наш банк сохраняет стабильность и надёжность, все операции проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении банка "Дом.РФ".

https://ria.ru/20241121/sanktsii-1985067776.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, "дом.рф", санкции в отношении россии