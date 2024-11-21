https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html

Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов

Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов - РИА Новости, 21.11.2024

Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов

Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов, следует из сообщения... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T04:38

2024-11-21T04:38

2024-11-21T05:12

sotheby's

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов, следует из сообщения на сайте Sotheby's. Произведение "Комедиант" принадлежит итальянскому художнику Маурицио Каттелану. Предварительная стоимость лота составляла от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов. В итоге лот ушел за 6 240 000 долларов. Аукционный дом в социальном сети X репостнул сообщение Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан. В 2019 году два экземпляра произведения были проданы за 120 тысяч долларов.

https://ria.ru/20241114/ozherele-1983639246.html

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sotheby's