https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов - РИА Новости, 21.11.2024
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов
Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов, следует из сообщения... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T04:38
2024-11-21T04:38
2024-11-21T05:12
sotheby's
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов, следует из сообщения на сайте Sotheby's. Произведение "Комедиант" принадлежит итальянскому художнику Маурицио Каттелану. Предварительная стоимость лота составляла от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов. В итоге лот ушел за 6 240 000 долларов. Аукционный дом в социальном сети X репостнул сообщение Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан. В 2019 году два экземпляра произведения были проданы за 120 тысяч долларов.
https://ria.ru/20241114/ozherele-1983639246.html
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sotheby's
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов
Sotheby's: приклеенный скотчем к стене банан ушел с молотка за $6,2 миллиона