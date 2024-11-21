Рейтинг@Mail.ru
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 21.11.2024 (обновлено: 05:12 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов - РИА Новости, 21.11.2024
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов
Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов, следует из сообщения... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T04:38
2024-11-21T05:12
sotheby's
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733308131_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_731341573c00133774bcc8a3bfcf29e8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов, следует из сообщения на сайте Sotheby's. Произведение "Комедиант" принадлежит итальянскому художнику Маурицио Каттелану. Предварительная стоимость лота составляла от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов. В итоге лот ушел за 6 240 000 долларов. Аукционный дом в социальном сети X репостнул сообщение Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан. В 2019 году два экземпляра произведения были проданы за 120 тысяч долларов.
https://ria.ru/20241114/ozherele-1983639246.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733308131_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d7a71678279e344dfd7c62871377b37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sotheby's
Sotheby's
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов

Sotheby's: приклеенный скотчем к стене банан ушел с молотка за $6,2 миллиона

© Pixabay / stevepbБанан
Банан - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Pixabay / stevepb
Банан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов, следует из сообщения на сайте Sotheby's.
Произведение "Комедиант" принадлежит итальянскому художнику Маурицио Каттелану. Предварительная стоимость лота составляла от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов. В итоге лот ушел за 6 240 000 долларов.
Аукционный дом в социальном сети X репостнул сообщение Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан.
В 2019 году два экземпляра произведения были проданы за 120 тысяч долларов.
Девушка в ожерелье XVIII века, выставленном на аукционе Sotheby's - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе
14 ноября, 01:27
 
Sotheby's
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала