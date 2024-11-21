https://ria.ru/20241121/bajkonur-1985025402.html
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура - РИА Новости, 21.11.2024
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос". РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:25
2024-11-21T15:25
2024-11-21T16:12
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос". Вскоре после старта она вывела корабль на низкую околоземную орбиту. Его полет к Международной космической станции займет двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17:36 мск 23 ноября. В корабль загружены 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС. Кроме того, "Прогресс" везет аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследований взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращивания кристаллов и изучения нейтронов 3D-печати. Как сообщил ранее российский космонавт Алексей Овчинин, находящийся сейчас на МКС, "Прогресс МС-29" также привезет экипажу посылки от родных и близких к Новому году.
https://ria.ru/20241115/kosmonavt-1983948153.html
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Старт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29"
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём "Прогресс МС-29". Она уже вывела корабль на низкую околоземную орбиту. Его полёт к Международной космической станции займёт двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17.36 мск 23 ноября.
2024-11-21T15:25
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космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Алексей Овчинин, Роскосмос
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура с грузовым кораблем "Прогресс МС-29"
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос".
Вскоре после старта она вывела корабль на низкую околоземную орбиту. Его полет к Международной космической станции займет двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17:36 мск 23 ноября.
В корабль загружены 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.
Кроме того, "Прогресс" везет аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследований взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращивания кристаллов и изучения нейтронов 3D-печати.
Как сообщил ранее российский космонавт Алексей Овчинин
, находящийся сейчас на МКС, "Прогресс МС-29" также привезет экипажу посылки от родных и близких к Новому году.