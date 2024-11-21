https://ria.ru/20241121/bajkonur-1985025402.html

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура - РИА Новости, 21.11.2024

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:25

2024-11-21T15:25

2024-11-21T16:12

наука

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роскосмос

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос". Вскоре после старта она вывела корабль на низкую околоземную орбиту. Его полет к Международной космической станции займет двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17:36 мск 23 ноября. В корабль загружены 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС. Кроме того, "Прогресс" везет аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследований взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращивания кристаллов и изучения нейтронов 3D-печати. Как сообщил ранее российский космонавт Алексей Овчинин, находящийся сейчас на МКС, "Прогресс МС-29" также привезет экипажу посылки от родных и близких к Новому году.

https://ria.ru/20241115/kosmonavt-1983948153.html

https://ria.ru/20241119/ms-27-1984704474.html

байконур (город)

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Старт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём "Прогресс МС-29". Она уже вывела корабль на низкую околоземную орбиту. Его полёт к Международной космической станции займёт двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17.36 мск 23 ноября. 2024-11-21T15:25 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, роскосмос