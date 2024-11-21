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Правозащитники назвали решение Байдена по Украине безрассудным - РИА Новости, 21.11.2024
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12:34 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/bajden-1984978565.html
Правозащитники назвали решение Байдена по Украине безрассудным
Правозащитники назвали решение Байдена по Украине безрассудным - РИА Новости, 21.11.2024
Правозащитники назвали решение Байдена по Украине безрассудным
Решение президента США Джо Байдена поставить на Украину противопехотные мины - безрассудное, шокирующее и глубоко разочаровывающее, заявил директор по адвокации РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:34
2024-11-21T12:34
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена поставить на Украину противопехотные мины - безрассудное, шокирующее и глубоко разочаровывающее, заявил директор по адвокации в Европе и Центральной Азии международной правозащитной организации Amnesty International Бен Линден. Газета Washington Post ранее сообщила, что Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным. "Это безрассудное решение и глубоко разочаровывающая неудача для президента, который когда-то согласился с тем, что наземные мины подвергают большое количество гражданских повышенному риску. Ужасно и, честно говоря, шокирует то, что президент Байден принял такое важное и опасное решение как раз перед тем, как его наследие на государственной службе будет запечатано в учебниках истории", - говорится в заявлении Линдена, опубликованном в четверг на сайте организации. В свою очередь Мэри Уэрхэм, директор по адвокации в отделе вооружений организации Human Rights Watch заявила, что в организации удивлены подобным решением администрации Байдена, и призвали ее отказаться от него, чтобы обеспечить безопасность мирного населения на Украине и по всему миру. В среду Пентагон сообщил, что США выделяют Украине новый транш военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Согласно опубликованному минобороны релизу, в новый пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, миномётные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз. Согласно перечню военной помощи, опубликованному госдепартаментом, туда также вошли противопехотные мины и снаряжение поддержки для истребителей F-16. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241120/kreml-1984787440.html
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украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, amnesty international, human rights watch, f-16, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Amnesty International, Human Rights Watch, F-16, В мире
Правозащитники назвали решение Байдена по Украине безрассудным

Amnesty International назвала безрассудным решение Байдена поставить Киеву мины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена поставить на Украину противопехотные мины - безрассудное, шокирующее и глубоко разочаровывающее, заявил директор по адвокации в Европе и Центральной Азии международной правозащитной организации Amnesty International Бен Линден.
Газета Washington Post ранее сообщила, что Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным.
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"Это безрассудное решение и глубоко разочаровывающая неудача для президента, который когда-то согласился с тем, что наземные мины подвергают большое количество гражданских повышенному риску. Ужасно и, честно говоря, шокирует то, что президент Байден принял такое важное и опасное решение как раз перед тем, как его наследие на государственной службе будет запечатано в учебниках истории", - говорится в заявлении Линдена, опубликованном в четверг на сайте организации.
В свою очередь Мэри Уэрхэм, директор по адвокации в отделе вооружений организации Human Rights Watch заявила, что в организации удивлены подобным решением администрации Байдена, и призвали ее отказаться от него, чтобы обеспечить безопасность мирного населения на Украине и по всему миру.
В среду Пентагон сообщил, что США выделяют Украине новый транш военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Согласно опубликованному минобороны релизу, в новый пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, миномётные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз. Согласно перечню военной помощи, опубликованному госдепартаментом, туда также вошли противопехотные мины и снаряжение поддержки для истребителей F-16.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОAmnesty InternationalHuman Rights WatchF-16В мире
 
 
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