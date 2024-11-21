https://ria.ru/20241121/bady-1985007718.html
Россияне перешли с БАДов на антидепрессанты, рассказал эксперт
Россияне перешли с БАДов на антидепрессанты, рассказал эксперт - РИА Новости, 21.11.2024
Россияне перешли с БАДов на антидепрессанты, рассказал эксперт
Россияне стали предпочитать антидепрессанты успокоительным БАДам из-за их более быстрого эффекта: они пользуются услугами психотерапевтов и психиатров, которые... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:39
2024-11-21T14:39
2024-11-21T14:39
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россияне стали предпочитать антидепрессанты успокоительным БАДам из-за их более быстрого эффекта: они пользуются услугами психотерапевтов и психиатров, которые назначают более действенные лекарственные препараты по рецепту, сообщил РИА Новости гендиректор специализирующегося на фармрынке маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. "Идет перераспределение в сторону того, что население, конечно, пользуется услугами психотерапевтов, психиатров, и те назначают более действенные уже лекарственные препараты вместо тех БАДов, которые раньше назначались для лечения синдромов расстройства и прочих легких проблем с нервной системой у населения", - сказал он. Он объяснил, что БАДы содержат достаточно легкие лекарственные препараты. В то время как пациенты хотят, чтобы эффект был более значимым, быстрым. Так, за 9 месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли на 18% в упаковках.
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общество, россия, спецпроекты
Общество, Россия, Спецпроекты
Россияне перешли с БАДов на антидепрессанты, рассказал эксперт
Эксперт: россияне перешли с БАДов на антидепрессанты из-за их быстрого эффекта
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россияне стали предпочитать антидепрессанты успокоительным БАДам из-за их более быстрого эффекта: они пользуются услугами психотерапевтов и психиатров, которые назначают более действенные лекарственные препараты по рецепту, сообщил РИА Новости гендиректор специализирующегося на фармрынке маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк.
"Идет перераспределение в сторону того, что население, конечно, пользуется услугами психотерапевтов, психиатров, и те назначают более действенные уже лекарственные препараты вместо тех БАДов, которые раньше назначались для лечения синдромов расстройства и прочих легких проблем с нервной системой у населения", - сказал он.
Он объяснил, что БАДы содержат достаточно легкие лекарственные препараты. В то время как пациенты хотят, чтобы эффект был более значимым, быстрым. Так, за 9 месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в России
выросли на 18% в упаковках.