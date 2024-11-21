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Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метровой высоты

Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метровой высоты - РИА Новости, 21.11.2024

Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метровой высоты

Микроавтобус упал с 12-метровой высоты, съехав с косогора во Владивостоке, пассажир погиб, водитель госпитализирован, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T06:45

2024-11-21T06:45

2024-11-21T08:28

владивосток

toyota corolla

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авто

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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Микроавтобус упал с 12-метровой высоты, съехав с косогора во Владивостоке, пассажир погиб, водитель госпитализирован, сообщает прокуратура Приморья. "Днем 21 ноября мужчина-водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке в центре краевой столицы. Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили. В результате ДТП погиб пассажир, водитель доставлен в медицинскую организацию", - говорится в сообщении. Прокуратура взяла на контроль результаты доследственной проверки. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что водитель - в реанимации. Пока устанавливается, был ли он трезв за рулем.

https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html

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Падение автомобиля с высоты 12 метров во Владивостоке Иномарка рухнула с высоты 12 метров, съехав с косогора в центре Владивостока, сообщает приморская прокуратура. При падении машина задела припаркованное авто. Пассажир погиб, водитель в больнице. 2024-11-21T06:45 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, toyota corolla, происшествия, авто