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Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метровой высоты
Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метровой высоты - РИА Новости, 21.11.2024
Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метровой высоты
Микроавтобус упал с 12-метровой высоты, съехав с косогора во Владивостоке, пассажир погиб, водитель госпитализирован, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T06:45
2024-11-21T06:45
2024-11-21T08:28
владивосток
toyota corolla
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авто
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Микроавтобус упал с 12-метровой высоты, съехав с косогора во Владивостоке, пассажир погиб, водитель госпитализирован, сообщает прокуратура Приморья. "Днем 21 ноября мужчина-водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке в центре краевой столицы. Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили. В результате ДТП погиб пассажир, водитель доставлен в медицинскую организацию", - говорится в сообщении. Прокуратура взяла на контроль результаты доследственной проверки. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что водитель - в реанимации. Пока устанавливается, был ли он трезв за рулем.
https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html
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Падение автомобиля с высоты 12 метров во Владивостоке
Иномарка рухнула с высоты 12 метров, съехав с косогора в центре Владивостока, сообщает приморская прокуратура. При падении машина задела припаркованное авто. Пассажир погиб, водитель в больнице.
2024-11-21T06:45
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владивосток, toyota corolla, происшествия, авто
Владивосток, Toyota Corolla, Происшествия, Авто
Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метровой высоты
При падении микроавтобуса с 12-метровой высоты во Владивостоке погиб пассажир