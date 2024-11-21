https://ria.ru/20241121/arest-1985066313.html
Суд продлил арест экс-главе "ГВСУ по СО" Белкову
Суд продлил арест экс-главе "ГВСУ по СО" Белкову - РИА Новости, 21.11.2024
Суд продлил арест экс-главе "ГВСУ по СО" Белкову
Тверской суд Москвы продлил до 23 января срок ареста бывшему главе ФГУП "Главное военно-строительного управления по специальным объектам" Андрею Белкову,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:18
2024-11-21T18:18
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 23 января срок ареста бывшему главе ФГУП "Главное военно-строительного управления по специальным объектам" Андрею Белкову, который обвиняется в афере при покупке магнитно-резонансного томографа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, продлить Белкову срок содержания под стражей до 23 января", - огласила решение судья.По версии следствия, Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "СХП" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает стоимость завышенной.В свою очередь защита считает, что госконтракт не причинил ущерба ни государству, ни ФГУП "ГВСУ по специальным объектам", он был исполнен в срок, в надлежащем качестве и в полном объеме, каких-либо претензий со стороны Минобороны РФ, штрафных санкций, неустоек не имелось.Защита заявила, что будет настаивать на проведении судебной экспертизы по делу.Белков также ранее возглавлял Военно-строительную компанию (ВСК).В начале ноября другая фигурантка дела, Ляхович, признала вину и заключила досудебное соглашение, ее дело в особом порядке рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.После дачи показаний ее отпустили из СИЗО.
https://ria.ru/20241120/rabadanov-1984861770.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, тверь
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Тверь
Суд продлил арест экс-главе "ГВСУ по СО" Белкову
Экс-главе "ГВСУ по СО" Белкову, обвиняемому в афере с томографом, продлили арест
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 23 января срок ареста бывшему главе ФГУП "Главное военно-строительного управления по специальным объектам" Андрею Белкову, который обвиняется в афере при покупке магнитно-резонансного томографа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить Белкову срок содержания под стражей до 23 января", - огласила решение судья.
По версии следствия, Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "СХП" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает стоимость завышенной.
В свою очередь защита считает, что госконтракт не причинил ущерба ни государству, ни ФГУП "ГВСУ по специальным объектам", он был исполнен в срок, в надлежащем качестве и в полном объеме, каких-либо претензий со стороны Минобороны РФ
, штрафных санкций, неустоек не имелось.
Защита заявила, что будет настаивать на проведении судебной экспертизы по делу.
Белков также ранее возглавлял Военно-строительную компанию (ВСК).
В начале ноября другая фигурантка дела, Ляхович, признала вину и заключила досудебное соглашение, ее дело в особом порядке рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.
После дачи показаний ее отпустили из СИЗО.