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В Москве мужчину арестовали на 15 суток за стрельбу на парковке
В Москве мужчину арестовали на 15 суток за стрельбу на парковке - РИА Новости, 21.11.2024
В Москве мужчину арестовали на 15 суток за стрельбу на парковке
Перовский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину за стрельбу возле кафе на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:51
2024-11-21T15:51
2024-11-21T15:51
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Перовский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину за стрельбу возле кафе на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Перовского районного суда города Москвы Петросян Левон Сейранович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказала собеседница агентства. В протоколе было сказано, что Петросян производил стрельбу из стартового пистолета в воздух, выражался нецензурной бранью в общественном месте, шумел, кричал. На требование прекратить хулиганские действия не реагировал. Сотрудники кафе вызвали полицию, мужчина был задержан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мужчину арестовали на 15 суток за стрельбу на парковке
В Москве мужчину арестовали на 15 суток за стрельбу на парковке возле кафе
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Перовский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину за стрельбу возле кафе на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Перовского районного суда города Москвы
Петросян Левон Сейранович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказала собеседница агентства.
В протоколе было сказано, что Петросян производил стрельбу из стартового пистолета в воздух, выражался нецензурной бранью в общественном месте, шумел, кричал. На требование прекратить хулиганские действия не реагировал. Сотрудники кафе вызвали полицию, мужчина был задержан.