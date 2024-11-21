https://ria.ru/20241121/arest-1985031259.html

В Москве мужчину арестовали на 15 суток за стрельбу на парковке

В Москве мужчину арестовали на 15 суток за стрельбу на парковке - РИА Новости, 21.11.2024

В Москве мужчину арестовали на 15 суток за стрельбу на парковке

Перовский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину за стрельбу возле кафе на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:51

2024-11-21T15:51

2024-11-21T15:51

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Перовский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину за стрельбу возле кафе на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Перовского районного суда города Москвы Петросян Левон Сейранович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказала собеседница агентства. В протоколе было сказано, что Петросян производил стрельбу из стартового пистолета в воздух, выражался нецензурной бранью в общественном месте, шумел, кричал. На требование прекратить хулиганские действия не реагировал. Сотрудники кафе вызвали полицию, мужчина был задержан.

https://ria.ru/20241120/wildberries-1984754991.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия