https://ria.ru/20241121/arest-1985023941.html
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 21.11.2024
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках
Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский отправлен в СИЗО на два месяца по делу о получении взяток на 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:20
2024-11-21T15:20
2024-11-21T15:30
следственный комитет россии (ск рф)
петрозаводск
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879001288_0:70:914:584_1920x0_80_0_0_283a18bc423b883ad60a0d6d4ede134b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский отправлен в СИЗО на два месяца по делу о получении взяток на 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУСК по Карелии."По ходатайству следователя следственного управления СК России по республике Карелия бывшему должностному лицу, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 января 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным СК РФ, Любарскому вменяется получение взяток на сумму более 37 миллионов рублей.Как уточнялось в релизе республиканского следственного управления, фигурант, будучи должностным лицом, через посредника получал взятки с 2017 по 2022 год от представителей фирмы, оказывающей услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии. Как считают в СК, деньги передавались за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении госконтрактов и при приемке выполненных работ.Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).В ноябре 2023 года Любарский, который летом того же года ушел добровольцем в зону спецоперации и получил там ранение, сообщал о возвращении в Петрозаводск. До этого в июне депутаты приняли его отставку.
https://ria.ru/20241116/tsybko-1984115020.html
https://ria.ru/20241115/arest-1983892067.html
петрозаводск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879001288_0:0:914:687_1920x0_80_0_0_ce19bc70358654d85b8b4cec2a13a305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), петрозаводск, общество, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Петрозаводск, Общество, Россия
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках
Бывшего главу Петрозаводска Любарского арестовали на 2 месяца по делу о взятках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости.
Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский отправлен в СИЗО на два месяца по делу о получении взяток на 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба
СУСК по Карелии.
"По ходатайству следователя следственного управления СК России
по республике Карелия бывшему должностному лицу, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 января 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным СК РФ, Любарскому вменяется получение взяток на сумму более 37 миллионов рублей.
Как уточнялось в релизе республиканского следственного управления, фигурант, будучи должностным лицом, через посредника получал взятки с 2017 по 2022 год от представителей фирмы, оказывающей услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии. Как считают в СК, деньги передавались за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении госконтрактов и при приемке выполненных работ.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
В ноябре 2023 года Любарский, который летом того же года ушел добровольцем в зону спецоперации и получил там ранение, сообщал о возвращении в Петрозаводск. До этого в июне депутаты приняли его отставку.