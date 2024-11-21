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Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 21.11.2024
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15:20 21.11.2024 (обновлено: 15:30 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/arest-1985023941.html
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 21.11.2024
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках
Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский отправлен в СИЗО на два месяца по делу о получении взяток на 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:20
2024-11-21T15:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский отправлен в СИЗО на два месяца по делу о получении взяток на 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУСК по Карелии."По ходатайству следователя следственного управления СК России по республике Карелия бывшему должностному лицу, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 января 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным СК РФ, Любарскому вменяется получение взяток на сумму более 37 миллионов рублей.Как уточнялось в релизе республиканского следственного управления, фигурант, будучи должностным лицом, через посредника получал взятки с 2017 по 2022 год от представителей фирмы, оказывающей услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии. Как считают в СК, деньги передавались за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении госконтрактов и при приемке выполненных работ.Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).В ноябре 2023 года Любарский, который летом того же года ушел добровольцем в зону спецоперации и получил там ранение, сообщал о возвращении в Петрозаводск. До этого в июне депутаты приняли его отставку.
https://ria.ru/20241116/tsybko-1984115020.html
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следственный комитет россии (ск рф), петрозаводск, общество, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Петрозаводск, Общество, Россия
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках

Бывшего главу Петрозаводска Любарского арестовали на 2 месяца по делу о взятках

© Фото : Владимир Любарский/ВКонтактеВладимир Любарский
Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Владимир Любарский/ВКонтакте
Владимир Любарский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский отправлен в СИЗО на два месяца по делу о получении взяток на 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУСК по Карелии.
"По ходатайству следователя следственного управления СК России по республике Карелия бывшему должностному лицу, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 января 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По данным СК РФ, Любарскому вменяется получение взяток на сумму более 37 миллионов рублей.
Как уточнялось в релизе республиканского следственного управления, фигурант, будучи должностным лицом, через посредника получал взятки с 2017 по 2022 год от представителей фирмы, оказывающей услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии. Как считают в СК, деньги передавались за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении госконтрактов и при приемке выполненных работ.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
В ноябре 2023 года Любарский, который летом того же года ушел добровольцем в зону спецоперации и получил там ранение, сообщал о возвращении в Петрозаводск. До этого в июне депутаты приняли его отставку.
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