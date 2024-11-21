https://ria.ru/20241121/alkogol-1985057708.html

В Калужской области ограничили продажу алкоголя в "наливайках"

В Калужской области ограничили продажу алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 21.11.2024

В Калужской области ограничили продажу алкоголя в "наливайках"

Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" с 22 часов вечера до 10 часов утра приняли в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:31

2024-11-21T17:31

2024-11-21T17:31

общество

калужская область

владислав шапша

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" с 22 часов вечера до 10 часов утра приняли в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее губернатор сообщил о подготовке регионального законопроекта о запрете продажи алкоголя с 22.00 до 10.00 в заведениях общепита, которые располагаются в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях. Шапша назвал такие заведения "наливайками". Он уточнил, что изменения не коснутся работы ресторанов. "Единогласно. Сегодня на сессии депутаты регионального Заксобрания одобрили изменения в закон в сфере оборота алкоголя в Калужской области, разработанные по моему поручению", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года. "Закон должен прекратить деятельность "наливаек". Долгожданное решение. Люди устали от шума и беспорядка от подобного рода заведений, расположенных в жилых домах или рядом с ними", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20241119/alkostop-1984493005.html

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общество, калужская область, владислав шапша, россия, здоровье - общество