https://ria.ru/20241121/akhmat-1984934483.html

Бойцы "Ахмата" захватили тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ

Бойцы "Ахмата" захватили тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024

Бойцы "Ахмата" захватили тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ

Бойцы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" перехватили в Курской области и показали РИА Новости тяжелый украинский дрон-камикадзе "Мамонт". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:33

2024-11-21T07:33

2024-11-21T07:34

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 ноя – РИА Новости. Бойцы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" перехватили в Курской области и показали РИА Новости тяжелый украинский дрон-камикадзе "Мамонт". "Это беспилотный летательный аппарат называется "Мамонт". Ну это что-то между FPV и "Бабой-Ягой"… Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался. Скорее всего даже "Баба-Яга" его тащит, потом отпускает", - рассказал боец с позывным "Диор". Он уточнил, что данный БПЛА не слишком привередлив к погодным условиям и летает даже в пасмурную и ветреную погоду. "Специалистам нашим отдадим, пусть посмотрят скажут, объяснят", - пояснил "Диор". В ноябре 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что украинские разработчики тестируют новый дрон-камикадзе "Мамонт". Особенностью БПЛА стала увеличенная боевая часть до 4 килограммов взрывчатки. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241121/marochko-1984934157.html

https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины