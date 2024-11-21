Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" захватили тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 21.11.2024 (обновлено: 07:34 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/akhmat-1984934483.html
Бойцы "Ахмата" захватили тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ
Бойцы "Ахмата" захватили тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
Бойцы "Ахмата" захватили тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ
Бойцы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" перехватили в Курской области и показали РИА Новости тяжелый украинский дрон-камикадзе "Мамонт". РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:33
2024-11-21T07:34
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983964469_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b10950851c7c466c2d9cd95031d0cccf.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 ноя – РИА Новости. Бойцы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" перехватили в Курской области и показали РИА Новости тяжелый украинский дрон-камикадзе "Мамонт". "Это беспилотный летательный аппарат называется "Мамонт". Ну это что-то между FPV и "Бабой-Ягой"… Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался. Скорее всего даже "Баба-Яга" его тащит, потом отпускает", - рассказал боец с позывным "Диор". Он уточнил, что данный БПЛА не слишком привередлив к погодным условиям и летает даже в пасмурную и ветреную погоду. "Специалистам нашим отдадим, пусть посмотрят скажут, объяснят", - пояснил "Диор". В ноябре 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что украинские разработчики тестируют новый дрон-камикадзе "Мамонт". Особенностью БПЛА стала увеличенная боевая часть до 4 килограммов взрывчатки. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241121/marochko-1984934157.html
https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983964469_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7a2cad2850b5218f27369458e9486cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Ахмата" захватили тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ

Бойцы "Ахмата" захватили украинский тяжелый FPV-дрон "Мамонт"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 ноя – РИА Новости. Бойцы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" перехватили в Курской области и показали РИА Новости тяжелый украинский дрон-камикадзе "Мамонт".
"Это беспилотный летательный аппарат называется "Мамонт". Ну это что-то между FPV и "Бабой-Ягой"… Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался. Скорее всего даже "Баба-Яга" его тащит, потом отпускает", - рассказал боец с позывным "Диор".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске
07:25
Он уточнил, что данный БПЛА не слишком привередлив к погодным условиям и летает даже в пасмурную и ветреную погоду.
"Специалистам нашим отдадим, пусть посмотрят скажут, объяснят", - пояснил "Диор".
В ноябре 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что украинские разработчики тестируют новый дрон-камикадзе "Мамонт". Особенностью БПЛА стала увеличенная боевая часть до 4 килограммов взрывчатки.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Курахово - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Российские войска взяли под контроль элеватор в Курахово, сообщил Рогов
07:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала