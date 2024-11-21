https://ria.ru/20241121/airbus-1984936889.html

В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ

В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024

В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ

Каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам; парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:19

2024-11-21T08:19

2024-11-21T08:19

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аэрофлот

уральские авиалинии

airbus a320

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам; парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего иностранного магистрального флота в РФ, и критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством не ожидается, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на свои данные и информацию источников. "По данным "Ъ", авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo — это половина всех самолетов данного семейства в России. Часть лайнеров выведены в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого сезона, но 15–20 бортов могут так и не вернуться к полетам", - пишет газета. Издание поясняет, что на самолетах данного типа установлены прогрессивные, но проблемные двигатели: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке. "Масштабный вывод A320/А321neo (около 10% от всего иностранного магистрального воздушного флота в РФ) из эксплуатации, по мнению собеседников "Ъ", возможен уже с 2026 года", - указано в статье. Наиболее сложная ситуация, пишет издание, у авиакомпании S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Эти самолеты оснащены двигателями Pratt & Whitney (P&W, США) и составляют более трети парка перевозчика. Помимо парка S7, в РФ остается еще 27 самолетов A320/А321neo. Девять таких лайнеров у "Аэрофлота", два из них находятся на обслуживании. Еще 11 воздушных судов — у "Уральских авиалиний", одно из них припарковано с начала октября из-за исчерпания ресурса двигателя. По два борта — у "Северного ветра" и Smartavia. Еще три — у "Северо-Запада", причем третий, бизнес-джет ACJ320neo, поступил этим летом. Отмечается, что у всех крупных перевозчиков, кроме S7, эти самолеты оснащены двигателями Leap (CFM, Франция), ситуация с которыми считается чуть менее сложной, чем с P&W. "Парк A320/А321neo в РФ сегодня составляет примерно 10% от всего иностранного магистрального флота. В ближайшие несколько лет собеседники "Ъ" не ожидают критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948434250.html

https://ria.ru/20241106/layner-1982240083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, франция, s7 airlines, аэрофлот, уральские авиалинии, airbus a320