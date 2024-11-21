В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ
"Ъ": в России по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в Международном аэропорту Новосибирска
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в Международном аэропорту Новосибирска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам; парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего иностранного магистрального флота в РФ, и критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством не ожидается, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на свои данные и информацию источников.
"По данным "Ъ", авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo — это половина всех самолетов данного семейства в России. Часть лайнеров выведены в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого сезона, но 15–20 бортов могут так и не вернуться к полетам", - пишет газета.
Издание поясняет, что на самолетах данного типа установлены прогрессивные, но проблемные двигатели: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке.
"Масштабный вывод A320/А321neo (около 10% от всего иностранного магистрального воздушного флота в РФ) из эксплуатации, по мнению собеседников "Ъ", возможен уже с 2026 года", - указано в статье.
Помимо парка S7, в РФ остается еще 27 самолетов A320/А321neo. Девять таких лайнеров у "Аэрофлота", два из них находятся на обслуживании. Еще 11 воздушных судов — у "Уральских авиалиний", одно из них припарковано с начала октября из-за исчерпания ресурса двигателя. По два борта — у "Северного ветра" и Smartavia. Еще три — у "Северо-Запада", причем третий, бизнес-джет ACJ320neo, поступил этим летом. Отмечается, что у всех крупных перевозчиков, кроме S7, эти самолеты оснащены двигателями Leap (CFM, Франция), ситуация с которыми считается чуть менее сложной, чем с P&W.
"Парк A320/А321neo в РФ сегодня составляет примерно 10% от всего иностранного магистрального флота. В ближайшие несколько лет собеседники "Ъ" не ожидают критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством", - говорится в статье.