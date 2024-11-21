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В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024
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08:19 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/airbus-1984936889.html
В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ
В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024
В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ
Каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам; парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:19
2024-11-21T08:19
экономика
россия
сша
франция
s7 airlines
аэрофлот
уральские авиалинии
airbus a320
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам; парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего иностранного магистрального флота в РФ, и критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством не ожидается, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на свои данные и информацию источников. "По данным "Ъ", авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo — это половина всех самолетов данного семейства в России. Часть лайнеров выведены в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого сезона, но 15–20 бортов могут так и не вернуться к полетам", - пишет газета. Издание поясняет, что на самолетах данного типа установлены прогрессивные, но проблемные двигатели: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке. "Масштабный вывод A320/А321neo (около 10% от всего иностранного магистрального воздушного флота в РФ) из эксплуатации, по мнению собеседников "Ъ", возможен уже с 2026 года", - указано в статье. Наиболее сложная ситуация, пишет издание, у авиакомпании S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Эти самолеты оснащены двигателями Pratt &amp; Whitney (P&amp;W, США) и составляют более трети парка перевозчика. Помимо парка S7, в РФ остается еще 27 самолетов A320/А321neo. Девять таких лайнеров у "Аэрофлота", два из них находятся на обслуживании. Еще 11 воздушных судов — у "Уральских авиалиний", одно из них припарковано с начала октября из-за исчерпания ресурса двигателя. По два борта — у "Северного ветра" и Smartavia. Еще три — у "Северо-Запада", причем третий, бизнес-джет ACJ320neo, поступил этим летом. Отмечается, что у всех крупных перевозчиков, кроме S7, эти самолеты оснащены двигателями Leap (CFM, Франция), ситуация с которыми считается чуть менее сложной, чем с P&amp;W. "Парк A320/А321neo в РФ сегодня составляет примерно 10% от всего иностранного магистрального флота. В ближайшие несколько лет собеседники "Ъ" не ожидают критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240526/rossiya-1948434250.html
https://ria.ru/20241106/layner-1982240083.html
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экономика, россия, сша, франция, s7 airlines, аэрофлот, уральские авиалинии, airbus a320
Экономика, Россия, США, Франция, S7 Airlines, Аэрофлот, Уральские авиалинии, Airbus A320
В России перестал летать каждый второй самолет Airbus neo, пишут СМИ

"Ъ": в России по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в Международном аэропорту Новосибирска
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в Международном аэропорту Новосибирска - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в Международном аэропорту Новосибирска. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам; парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего иностранного магистрального флота в РФ, и критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством не ожидается, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на свои данные и информацию источников.
"По данным "Ъ", авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo — это половина всех самолетов данного семейства в России. Часть лайнеров выведены в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого сезона, но 15–20 бортов могут так и не вернуться к полетам", - пишет газета.
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Издание поясняет, что на самолетах данного типа установлены прогрессивные, но проблемные двигатели: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке.
"Масштабный вывод A320/А321neo (около 10% от всего иностранного магистрального воздушного флота в РФ) из эксплуатации, по мнению собеседников "Ъ", возможен уже с 2026 года", - указано в статье.
Наиболее сложная ситуация, пишет издание, у авиакомпании S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Эти самолеты оснащены двигателями Pratt & Whitney (P&W, США) и составляют более трети парка перевозчика.
Помимо парка S7, в РФ остается еще 27 самолетов A320/А321neo. Девять таких лайнеров у "Аэрофлота", два из них находятся на обслуживании. Еще 11 воздушных судов — у "Уральских авиалиний", одно из них припарковано с начала октября из-за исчерпания ресурса двигателя. По два борта — у "Северного ветра" и Smartavia. Еще три — у "Северо-Запада", причем третий, бизнес-джет ACJ320neo, поступил этим летом. Отмечается, что у всех крупных перевозчиков, кроме S7, эти самолеты оснащены двигателями Leap (CFM, Франция), ситуация с которыми считается чуть менее сложной, чем с P&W.
"Парк A320/А321neo в РФ сегодня составляет примерно 10% от всего иностранного магистрального флота. В ближайшие несколько лет собеседники "Ъ" не ожидают критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством", - говорится в статье.
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