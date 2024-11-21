https://ria.ru/20241121/privatizatsiya-1984936889.html

Минфин рассчитывает получить более ста миллиардов рублей от приватизации

Минфин рассчитывает получить более ста миллиардов рублей от приватизации - РИА Новости, 21.11.2024

Минфин рассчитывает получить более ста миллиардов рублей от приватизации

Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:19

2024-11-21T08:19

2024-11-21T10:33

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр финансов Антон Силуанов на канале "Россия 24"."Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 миллиардов. Не пятьдесят - девяносто, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов мы сможем получить ресурсов от приватизации", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде.Он подчеркнул, что Минфин рассматривает приватизацию не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике."Еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник. А по следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - подчеркнул глава Минфина.

https://ria.ru/20241004/privatizatsiya-1976280764.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов