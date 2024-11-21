https://ria.ru/20241121/privatizatsiya-1984936889.html
Минфин рассчитывает получить более ста миллиардов рублей от приватизации
Минфин рассчитывает получить более ста миллиардов рублей от приватизации - РИА Новости, 21.11.2024
Минфин рассчитывает получить более ста миллиардов рублей от приватизации
Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:19
2024-11-21T08:19
2024-11-21T10:33
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр финансов Антон Силуанов на канале "Россия 24"."Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 миллиардов. Не пятьдесят - девяносто, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов мы сможем получить ресурсов от приватизации", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде.Он подчеркнул, что Минфин рассматривает приватизацию не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике."Еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник. А по следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - подчеркнул глава Минфина.
https://ria.ru/20241004/privatizatsiya-1976280764.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Минфин рассчитывает получить более ста миллиардов рублей от приватизации
Силуанов: Минфин намерен получить более ста миллиардов рублей от приватизации
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Минфин РФ рассчитывает по итогам текущего года получить более 100 миллиардов рублей от приватизации и примерно столько же - в следующем, сообщил министр финансов Антон Силуанов на канале "Россия 24"
.
"Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 миллиардов. Не пятьдесят - девяносто, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов мы сможем получить ресурсов от приватизации", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде.
Он подчеркнул, что Минфин рассматривает приватизацию не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике.
"Еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник. А по следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - подчеркнул глава Минфина.