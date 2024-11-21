https://ria.ru/20241121/adygeya-1984966510.html

Адыгея вошла в число регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Адыгея вошла в число регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 21.11.2024

Адыгея вошла в число регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Адыгея вошла в число регионов-лидеров РФ по достижению наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:28

2024-11-21T11:28

2024-11-21T14:18

республика адыгея

марат хуснуллин

дороги

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МАЙКОП, 21 ноя - РИА Новости. Адыгея вошла в число регионов-лидеров РФ по достижению наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Награждение региональных команд, достигших наилучших показателей по итогам реализации национального проекта в 2024 году, прошло на форуме "Транспорт России" в Москве. Были награждены 18 регионов. При оценке учитывалось достижение показателей эффективности реализации дорожных программ, исполнительская и финансовая дисциплина, качество строительства, а также организация информационного сопровождения и системы общественного контроля. Награды победителям вручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хуснуллин отметил хорошую деятельность проектного офиса Адыгеи, который уже пятый год подряд находится в числе лидеров в реализации дорожного нацпроекта. Он подчеркнул, что в ходе рабочего визита в Адыгею в сентябре этого года увидел прекрасные дороги, которые также повлияли на развитие туризма и жилищного строительства", - говорится в сообщении пресс-службы. Всего до конца года в Адыгее будет отремонтировано свыше 56 километров дорог.

https://ria.ru/20241113/adygeya-1983561658.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

марат хуснуллин, дороги