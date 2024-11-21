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Адыгея вошла в число регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 21.11.2024
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Республика Адыгея
 
11:28 21.11.2024 (обновлено: 14:18 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/adygeya-1984966510.html
Адыгея вошла в число регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта
Адыгея вошла в число регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 21.11.2024
Адыгея вошла в число регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта
Адыгея вошла в число регионов-лидеров РФ по достижению наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:28
2024-11-21T14:18
республика адыгея
марат хуснуллин
дороги
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МАЙКОП, 21 ноя - РИА Новости. Адыгея вошла в число регионов-лидеров РФ по достижению наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Награждение региональных команд, достигших наилучших показателей по итогам реализации национального проекта в 2024 году, прошло на форуме "Транспорт России" в Москве. Были награждены 18 регионов. При оценке учитывалось достижение показателей эффективности реализации дорожных программ, исполнительская и финансовая дисциплина, качество строительства, а также организация информационного сопровождения и системы общественного контроля. Награды победителям вручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хуснуллин отметил хорошую деятельность проектного офиса Адыгеи, который уже пятый год подряд находится в числе лидеров в реализации дорожного нацпроекта. Он подчеркнул, что в ходе рабочего визита в Адыгею в сентябре этого года увидел прекрасные дороги, которые также повлияли на развитие туризма и жилищного строительства", - говорится в сообщении пресс-службы. Всего до конца года в Адыгее будет отремонтировано свыше 56 километров дорог.
https://ria.ru/20241113/adygeya-1983561658.html
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марат хуснуллин, дороги
Республика Адыгея, Марат Хуснуллин, Дороги

Адыгея вошла в число регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Республики АдыгеяВице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Республики Адыгея
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 21 ноя - РИА Новости. Адыгея вошла в число регионов-лидеров РФ по достижению наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Награждение региональных команд, достигших наилучших показателей по итогам реализации национального проекта в 2024 году, прошло на форуме "Транспорт России" в Москве.
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Были награждены 18 регионов. При оценке учитывалось достижение показателей эффективности реализации дорожных программ, исполнительская и финансовая дисциплина, качество строительства, а также организация информационного сопровождения и системы общественного контроля.
Награды победителям вручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Хуснуллин отметил хорошую деятельность проектного офиса Адыгеи, который уже пятый год подряд находится в числе лидеров в реализации дорожного нацпроекта. Он подчеркнул, что в ходе рабочего визита в Адыгею в сентябре этого года увидел прекрасные дороги, которые также повлияли на развитие туризма и жилищного строительства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Всего до конца года в Адыгее будет отремонтировано свыше 56 километров дорог.
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Республика АдыгеяМарат ХуснуллинДороги
 
 
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