https://ria.ru/20241121/adg-1985099600.html

В Германии прокомментировали удары ракетами Storm Shadow по России

В Германии прокомментировали удары ракетами Storm Shadow по России - РИА Новости, 21.11.2024

В Германии прокомментировали удары ракетами Storm Shadow по России

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала безответственным применение Украиной ракет Storm Shadow по территории... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:12

2024-11-21T23:12

2024-11-21T23:12

в мире

россия

украина

лондон

андрей келин

владимир путин

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561270_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c4bbb3fcae22d0e5bf334ae2e3857e18.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала безответственным применение Украиной ракет Storm Shadow по территории России и призвала к поиску дипломатического решения конфликта. "Нападение на Россию британскими Storm Shadow безответственно. Вместо дальнейшей эскалации целью должен быть дипломатический поиск баланса и взаимопонимания. Светофор (правящая коалиция - ред.) и блок ХДС/ХСС готовятся к войне, только АдГ выступает за мир!" - написала Вайдель в социальной сети Х. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск ракет британского производства Storm Shadow, ранее заявил, что сейчас Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241121/kreml-1984986069.html

https://ria.ru/20241121/britaniya-1985082081.html

россия

украина

лондон

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, лондон, андрей келин, владимир путин, германия