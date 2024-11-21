https://ria.ru/20241121/adg-1985099600.html
В Германии прокомментировали удары ракетами Storm Shadow по России
В Германии прокомментировали удары ракетами Storm Shadow по России - РИА Новости, 21.11.2024
В Германии прокомментировали удары ракетами Storm Shadow по России
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала безответственным применение Украиной ракет Storm Shadow по территории... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:12
2024-11-21T23:12
2024-11-21T23:12
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала безответственным применение Украиной ракет Storm Shadow по территории России и призвала к поиску дипломатического решения конфликта. "Нападение на Россию британскими Storm Shadow безответственно. Вместо дальнейшей эскалации целью должен быть дипломатический поиск баланса и взаимопонимания. Светофор (правящая коалиция - ред.) и блок ХДС/ХСС готовятся к войне, только АдГ выступает за мир!" - написала Вайдель в социальной сети Х. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск ракет британского производства Storm Shadow, ранее заявил, что сейчас Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241121/kreml-1984986069.html
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в мире, россия, украина, лондон, андрей келин, владимир путин, германия
В мире, Россия, Украина, Лондон, Андрей Келин, Владимир Путин, Германия
В Германии прокомментировали удары ракетами Storm Shadow по России
АдГ назвала безответственным применение Украиной ракет Storm Shadow по России