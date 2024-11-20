https://ria.ru/20241120/zoopark-1984854117.html

В Московском зоопарке предложили запретить антикафе с животными

В Московском зоопарке предложили запретить антикафе с животными - РИА Новости, 20.11.2024

В Московском зоопарке предложили запретить антикафе с животными

Директор Московского зоопарка и депутат Московской городской думы Светлана Акулова выступила с инициативой отказаться от антикафе с животными и ввести срочные... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:33

2024-11-20T15:33

2024-11-20T15:33

общество

москва

светлана акулова

московский зоопарк

московская городская дума

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Директор Московского зоопарка и депутат Московской городской думы Светлана Акулова выступила с инициативой отказаться от антикафе с животными и ввести срочные меры по пересмотру политики в отношении подобных заведений. В Москве продолжают появляться антикафе, где главными обитателями становятся различные животные, начиная от мини-пигов и заканчивая экзотическими видами, уточнила она. Подобные заведения уже долгое время предлагают жителям и гостям столицы контакт с ежами, енотами, совами и змеями. Антикафе грубо нарушают федеральный закон об ответственном обращении с животными, подвергая их постоянному стрессу и рискуя здоровьем. "Как директор зоопарка, я считаю недопустимым существование антикафе и иных форм коммерческой эксплуатации животных такого формата. Эти заведения наносят значительный ущерб как самим животным, так и общественному восприятию природы. Использование животных в качестве развлечения противоречит базовым принципам гуманности и уважения к живой природе", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Она отметила, что необходимы срочные меры по пересмотру политики в отношении подобных заведений. Следует сосредоточиться на создании образовательных программ, направленных на формирование осознанного и ответственного отношения к животным. "Животным приходится работать круглые сутки, находясь под постоянным воздействием шума и большого количества людей, что пагубно влияет на их физическое и психическое состояние. Ночные животные вынуждены бодрствовать днём, что нарушает их естественный ритм жизни. Стрессовые условия могут приводить к заболеваниям и сокращать срок их жизни", - добавила депутат. Директор столичного зоосада пояснила, что лемуры, капибары и совы запрещены для использования в антикафе. Еноты и носухи также отсутствуют в официальных списках разрешённых животных, так как они считаются потенциально опасными и могут нанести травмы людям.

https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html

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общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк, московская городская дума